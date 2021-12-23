Военный учет для женщин в Украине стал обязательным: кого это касается

Министерство обороны Украины издало приказ, обязывающий женщин сотен профессий встать на военный учет. Документ уже вступил в силу, но резонанс в обществе получил в последние сутки. В список вошли: программисты, работники почты, юристы, журналисты, музыканты, соцработники, представители сфер обслуживания, бухгалтера, рекламщики и десятки других. С приказом можно ознакомиться по ссылке , передает BBC.

Женщина в армии. Фото из открытых источников

На пресс-конференции Минобороны, которую сегодня, 23 декабря, экстренно собрали в 15-00, стало известно, что украинкам дадут ровно год, чтобы стать на военный учет. Это будет касаться, по предварительным подсчетам, более 30 миллионов женщин. Поскольку предельный возраст был установлен на отметке в 60 лет.



В Минобороны объяснили, что ситуация никак не связана с угрозой полномасштабной войны с Россией, а является одним из пунктом выполнения изменений в закон "О военной службе и обязанностях" от 30.03.21. Говорят, процедура не новая, эта практика давно существует, например, для медиков, но сейчас просто расширили список профессий.

Однако есть ряд важных нюансов. Стать на военный учет нужно очно, кроме того, строго по месту регистрации. Женщине придется лично прибыть в соответствующие военкоматы и предоставить документы для постановки на учет. Более того, сделать это другим способом не предусмотрено, поскольку требуется также пройти и медицинскую комиссию.



В Минобороны говорят, женщин смогут привлекать в ряды армии или в определенные работы в военное время. А вот в мирный период службу они будут нести только добровольно по контракту.

"У нас прошло шесть волн мобилизаций, но ни одна женщина без своего согласия не была призвана. Этот процесс у нас всегда происходил. Сам процесс постановки не изменился. И каждая женщина, которая подпадает под этот перечень, должна стать на учет до конца 2022 года. Онлайн это сделать невозможно, поскольку по условиям постановки каждая женщина должна пройти медицинскую комиссию," — сообщили на пресс-конференции.

Ответственность за постановку на военный учет будет возложена на сознание самих женщин, однако работодателей, которые будут работать с избегающими этой обязанности работницами, государство оштрафует.



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