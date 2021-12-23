Военный учет для женщин в Украине: когда нарушителей начнут штрафовать

В нашей стране пока налагать штрафы на гражданок, которые отказываются встать на военный учет, не будут. Но штрафные санкции будут действовать уже после 2022 года. Об этом сообщил на брифинге руководитель управления персоналом Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Женщины в армии (фото из открытых источников)

"Те, которые отказываются посещать врачей… это закон Украины… это закон, который обязаны выполнять все граждане на территории Украины. Поэтому будут штрафные санкции, но уже после 2022 года", — сказал представитель ВСУ

Роман Горбач резюмировал, что сейчас время сроком в двенадцать месяцев есть у всех. У руководителей организаций, а также у военнообязанных представительниц.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в военный учет для женщин в Украине стал обязательным. Министерство обороны Украины издало приказ, обязывающий женщин сотен профессий встать на военный учет. Документ уже вступил в силу, но резонанс в обществе получил в последние сутки. В список вошли: программисты, работники почты, юристы, журналисты, музыканты, соцработники, представители сфер обслуживания, бухгалтеры, делопроизводители, рекламщики и десятки других. В Минобороны пояснили, что ситуация никак не связана с угрозой полномасштабной войны с Россией, а является одним из пунктов выполнения изменений в закон "О военной службе и обязанности" от 30.03.21. Мол, процедура не нова, такая практика давно существует, например, для медиков, но сейчас просто расширили список профессий. Однако есть ряд нюансов. Стать на военный учет нужно очно, кроме того, строго по месту регистрации.

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