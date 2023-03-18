Не только Путин: На кого из диктаторов выдавал ордер на арест Международный суд и какова их судьба

17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и омбудсмена по правам детей Марию Львова-Белову. Их подозревают в военных преступлениях в Украине, которые они совершили в отношении детей. Однако Путин стал не первым президентом, кому МУС выдал ордер, еще диктаторы попавшие в этот короткий список и какая их судьба рассказывает портал "Комментарии".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В 2008 году суданский диктатор Омар аль-Башир стал первым действующим руководителем государства, получившим ордер на арест от МУС. Международный суд подозревает диктатора в массовых убийствах, грабежах и изнасилованиях в суданском регионе Дарфур, а прокурор МУС Луис Окампо обвинил аль-Башира в геноциде и военных преступлениях. Несмотря на выдачу ордера, диктатору удалось управлять страной еще 11 лет. В 2019 году прошли масштабные демонстрации, которые отстранили Омар аль-Башира от власти. Один из оппозиционеров Сиддик Тавер заявил, что впоследствии аль-Башира передадут в МУС, однако продолжаются суды над диктатором внутри страны, которые расследуют государственный переворот, приведший к власти аль-Башира в 1993 году.

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Вторым руководителем страны, получавшим ордер на арест, стал ливийский диктатор Муаммар Каддафи. Каддафи подавлял восстание около 40 лет в своей стране, однако в 2011 году люди начали революцию. МУС отреагировал на жестокие действия Муаммара Каддафи и выдал ордер на арест из-за многочисленных военных преступлений того же года. Ливийский диктатор не смог предстать перед судом, ведь был убит протестующими.

В 2011 году МУС проводил суд над главой Кот-д'Ивуара Лораном Гбагбо. Диктатора свергли с должности во время революции в стране и отправили в Международный суд из-за подозрений в массовых убийствах. Судебный процесс закончился в 2019 году. Лорана Гбагбо оправдали.

Четвертым руководителем страны, которому выдали ордер на арест, стал Владимир Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина: какое это имеет значение для Украины.

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