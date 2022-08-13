Идут ожесточенные бои: враг пытается прорвать оборону ВСУ на одном из направлений - подробности

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Авдеевском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

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Как информирует Генштаб ВСУ, на Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка и Александрополь. Нанес авиаудар возле Марьинки.

"Наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Продолжаются жесткие бои" — Генштаб ВСУ.

На всех остальных направлениях, где враг предпринимал попытки атак, бойцы ВСУ нанесли врагу потери и заставили его отступить.

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