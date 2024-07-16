Трагического инцидент с медведем в Румынии: депутаты приняли решение

Румынские депутаты поддержали решение об изменении количества отстреливаемых бурых медведей на 2024 и 2025 годы. Теперь ежегодно в Румынии будут отстреливаться до 480 медведей. Такое решение было принято из-за трагического инцидента с туристкой, на которую напал и убил медведь.



В Румынии увеличили квоты на отстрел медведей. Фото из открытых источников

9 июля пара туристов совершала горный поход по массиву Бучеджи, где на них напал агрессивный медведь. Одному из туристов удалось спастись, тогда как 19-летнюю девушку медведь схватил за ногу и сбросил со 120-метровой высоты в долину. Спасатели обнаружили мертвое тело девушки и застрелили животное, которое вело себя агрессивно.

Трагический инцидент потряс Румынию, а депутаты заявили о необходимости увеличить квоту на отстрел медведей. Кроме того, президент Румынии Клаус Иоганнис рассказал, что отдыхал в том же месте за несколько дней до нападения.

15 июля румынские депутаты одобрили изменения в законы, предотвращающие нападения медведей и увеличили лицензию на отстрел животных с 220 особей до 481. "За" проголосовали 214 депутата, 7 – против, 23 – воздержались и еще один не голосовал.

В последние годы в румынских Карпатах медведи стали проблемой для туристов и местных жителей. Популяция животных увеличилась, и они перестали бояться людей. Медведи несколько раз появлялись на горнолыжных трассах, заходили в деревни и препятствовали движению автомобилей на горных дорогах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о бегстве медведя из клетки на пассажирском самолете.

Также "Комментарии" писали о том, что в Японии появился первый автомат, в котором продают мясо медведя.