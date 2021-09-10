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Жизнь без "Дії": сколько времени и почему украинцы не смогут пользоваться приложением

Разработчики портала "Дія" проводят технические работы по обновлению адресных справочников

сегодня, 08:35
Автор:

Лилия Боровая

Жизнь без "Дії": сколько времени и почему украинцы не смогут пользоваться приложением

Портал "Дія", фото из открытых источников

Разработчики портала "Дія" предупредили пользователей о временной недоступности заказа услуг на государственном портале. Соответствующее сообщение размещено на Facebook-странице приложения "Дія".

Временные неудобства для пользователей портала связаны с выполнением технических работ по обновлению адресных справочников. Команда "Дії" уверяет, что работы проводятся в турбо-режиме, и в полную силу приложение заработает уже 11 сентября.

Напомним, что в июне стартовал новый этап тестирования портала государственных услуг "Дія" на наличие слабых мест. В очередной раз искать ошибки в работе приложения призвали "белых хакеров", между которыми за найденные баги будет распределен призовой фонд в один миллион гривен. В Минцифры отмечают, что хакеры будут тренироваться на версии "Дії" идентичной к основной, однако с изъятыми из системы персональными данными граждан Украины.

Заметим, что для удобства украинцев, которые по тем или иным причинам не пользуются смартфонами или не имеют доступа к сети Интернет, в ближайшее время в центрах предоставления административных услуг будут оборудованы специальные рабочие места. Сейчас запущены работы по созданию 355 подобных рабочих мест.

Также "Комментарии" сообщали, что президентом Украины Владимиром Зеленским подписан Закон Украины "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" о "Дії City". Это означает, что вскоре украинские бизнесмены, работающие в IT-сфере, будут платить налоги значительно ниже тех, которые оплачивают сейчас. Такое финансовое облегчение от государства будет действовать для айтишников на  протяжении 15 лет.


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Источник: https://www.facebook.com/diia.gov.ua/photos/a.123355509068808/639179697486384/
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