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Жители оккупированного Бердянска спели гимн Украины (ВИДЕО)

Жители Бердянска, который был захвачен российскими военнослужащими, вышли к горсовету и спели гимн Украины

сегодня, 15:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Город Бердянск в Запорожской области был оккупирован российскими военнослужащими, но городские власти отказались от сотрудничества с противником, а местные жители вышли к горсовету, спели гимн Украины и стали протестовать против оккупации. Видео опубликовано в социальных сетях.

Жители оккупированного Бердянска спели гимн Украины (ВИДЕО)

Жители оккупированного Бердянска спели гимн Украины (фото из открытых источников)

На кадрах видно, как жители Бердянска, набравшись смелости, вышли к городскому совету, где стоит вражеская техника. Они скандировали: "Смерть врагам", "Путин — ху*ло!" та "Русский корабль — иди на х*й". Горожане продемонстрировали оккупантам, что их никто здесь не ждет и спели гимн Украины.

К слову, часть коммунальных служб в Бердянске продолжает работу, а вот городской транспорт остановлен. Периодически возникают проблемы со связью, но местный интернет-провайдер также продолжает функционировать.

Напомним, в оккупированном Бердянске российский военнослужащий застрелил мирного жителя за то, что тот отказался давать ему мобильный телефон для связи с родными. Вот таким образом выполняется так называемая "военная операция" целью которой является "защита украинцев, жертв издевательств и геноцида".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Донецкой области украинские военнослужащие продолжают держать оборону, но Мариуполь и Волноваха являются сейчас самыми "горячими" точками на Донецком направлении.

Читайте также, что жителей городов призывают останавливать противника любым способом, в частности с помощью "коктейля Молотова". Он действует как воспламенительное средство, способное уничтожить технику. Но нужно знать, куда целиться. В Минобороны показали уязвимые места вражеской техники.


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