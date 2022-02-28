Жители оккупированного Бердянска спели гимн Украины (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Город
Бердянск в Запорожской области был оккупирован российскими военнослужащими, но
городские власти отказались от сотрудничества с противником, а местные жители
вышли к горсовету, спели гимн Украины и стали протестовать против оккупации. Видео
опубликовано в социальных сетях.
Жители оккупированного Бердянска спели гимн Украины (фото из открытых источников)
На
кадрах видно, как жители Бердянска, набравшись смелости, вышли к городскому
совету, где стоит вражеская техника. Они скандировали: "Смерть
врагам", "Путин — ху*ло!" та "Русский корабль — иди на
х*й". Горожане продемонстрировали оккупантам, что их никто здесь не ждет и
спели гимн Украины.
К слову, часть коммунальных служб в Бердянске продолжает работу, а вот городской транспорт остановлен. Периодически возникают проблемы со связью, но местный интернет-провайдер также продолжает функционировать.
Напомним,
в оккупированном Бердянске российский военнослужащий застрелил мирного жителя
за то, что тот отказался давать ему мобильный телефон для связи с родными. Вот
таким образом выполняется так называемая "военная операция" целью
которой является "защита украинцев, жертв издевательств и геноцида".
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в Донецкой области украинские
военнослужащие продолжают держать оборону, но Мариуполь и Волноваха являются
сейчас самыми "горячими" точками на Донецком направлении.
Читайте
также, что жителей городов призывают останавливать противника любым способом, в
частности с помощью "коктейля Молотова". Он действует как
воспламенительное средство, способное уничтожить технику. Но нужно знать, куда
целиться. В Минобороны показали уязвимые места вражеской техники.
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