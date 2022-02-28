Бей оккупанта: Минобороны показало уязвимые места вражеской техники (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Российские
войска продолжают вторжение на украинские земли, но ВСУ и добровольцы из
территориальной обороны дают отпор и не дают врагу продвинуться вперед. Во всех
городах страны люди объединились, чтобы защищать свою территорию. В Минобороны показали
самые уязвимые места вражеской техники.
Названы уязвимые места российской техники (фото из открытых источников)
Жителей
городов призывают останавливать противника любым способом, в частности с
помощью "коктейля Молотова". Он действует как воспламенительное
средство, способное уничтожить технику. Но нужно знать, куда целиться, чтобы
быстро остановить грузовики, бронемашины и БТР.
Грузовики
"Коктейли Молотова" при виде вражеского грузовика следует бросать в лобовое стекло, люки, решетки двигателя, шины и бензобак.
Бронеавтомобиль
"Тайфун"
Чтобы уничтожить этот вид автомобиля, гражданам советуют целиться в верхнюю часть с люками, решетки на кузове, лобовое стекло и шины.
БТР-82А
При виде российского бронетранспортера нужно целиться в башню, люки, лобовые люки и шины.
"Тигр"
Куда целиться: лобовое стекло, люки, решетки двигателя, шины.
Напомним, украинцев просят выходить на дороги населенных пунктов и снимать таблички с названиями улиц, чтобы дезориентировать вражеские силы, поскольку российские военные не ориентируются в нашей местности.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что российское вторжение в
Украину продолжается пятый день. Вооруженные Силы Украины держат оборону
на всех направлениях. Согласно информации, главы Донецкой областной
военно-гражданской администрации Павла Кириленко в Facebook, самыми"горячими" точками в Донецкой области являются Мариуполь и Волноваха.
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