Бей оккупанта: Минобороны показало уязвимые места вражеской техники (ФОТО)

Российские войска продолжают вторжение на украинские земли, но ВСУ и добровольцы из территориальной обороны дают отпор и не дают врагу продвинуться вперед. Во всех городах страны люди объединились, чтобы защищать свою территорию. В Минобороны показали самые уязвимые места вражеской техники.

Названы уязвимые места российской техники (фото из открытых источников)

Жителей городов призывают останавливать противника любым способом, в частности с помощью "коктейля Молотова". Он действует как воспламенительное средство, способное уничтожить технику. Но нужно знать, куда целиться, чтобы быстро остановить грузовики, бронемашины и БТР.

Грузовики

"Коктейли Молотова" при виде вражеского грузовика следует бросать в лобовое стекло, люки, решетки двигателя, шины и бензобак.





Бронеавтомобиль "Тайфун"

Чтобы уничтожить этот вид автомобиля, гражданам советуют целиться в верхнюю часть с люками, решетки на кузове, лобовое стекло и шины.





БТР-82А

При виде российского бронетранспортера нужно целиться в башню, люки, лобовые люки и шины.









"Тигр"

Куда целиться: лобовое стекло, люки, решетки двигателя, шины.





Напомним, украинцев просят выходить на дороги населенных пунктов и снимать таблички с названиями улиц, чтобы дезориентировать вражеские силы, поскольку российские военные не ориентируются в нашей местности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что российское вторжение в Украину продолжается пятый день. Вооруженные Силы Украины держат оборону на всех направлениях. Согласно информации, главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко в Facebook, самыми"горячими" точками в Донецкой области являются Мариуполь и Волноваха.

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