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Антон Геращенко рассказал, как дезориентировать врага в Украине: что нужно делать

Украинцев призывают снимать таблички с номерами и названиями улиц, городов, сел в своих регионах

сегодня, 15:14
Автор:

Кравцев Сергей
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Из тех признаний, которые делают попавшие в плен российские военнослужащие – большинство из них выполняли лишь краткосрочные задачи. При этом они очень плохо ориентируются по местности в Украине. Учитывая это советник министра внутренних дел Антон Геращенко просит украинцев помочь ВСУ и правоохранительным органам совместными усилиями дезориентировать вражеские силы. Как передает издание "Комментарии", о четком алгоритме действий Геращенко сообщил у себя в Facebook.

Антон Геращенко рассказал, как дезориентировать врага в Украине: что нужно делать

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Чтобы озадачить и дезориентировать врага, незаконно передвигающегося по дорогам Украины, призываем граждан к следующей инициативе: снимать таблички с номерами и названиями улиц, городов, сел в своих регионах!", – написал Антон Геращенко.

Он добавляет, нужно сделать все возможное для скорейшего очищения Украины от российского оккупанта.

Антон Геращенко просит граждан Украины по максимуму распространить данный призыв, чтобы как можно больше наших соотечественников поддержали такую инициативу и помогли украинским защитникам в борьбе с агрессором.

Отметим, при этом сами граждане неоднократно сообщали, что заблудившиеся оккупанты спрашивали, в каком населенном пункте они находятся и как выехать на дорогу, которая ведет в Киев.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, что попытка президента Путина оккупировать Украину – это своего рода месть не только президенту Зеленскому на несогласие пойти на выполнение Минских соглашений, но и попытка утереть нос администрации США во главе с Байденом после того, как Вашингтон позорно вывел свои войска с Афганистана.



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Источник: https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4869586133128195
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