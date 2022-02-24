Россия решила отомстить США и Украине: когда все это закончится

Эксперты в режиме онлайн продолжают делиться с изданием "Комментарии" мнениями касательно открытого вторжения России в Украину. Предлагаем вашему вниманию комментарий медиаэксперта, члена Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советника министра обороны Украины (2014-2015) Татьяны Поповой.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Россия пошла на открытую агрессию, потому что она долгое время оставалась безнаказанной за свои прошлые деяния. Какие-то санкции были, но серьезных, достаточных для того, чтобы образумить Кремль – не было.

Ни за Грузию, ни за Крым, ни за Донбасс.

Между тем, Россия получила колоссальный финансовый доход в 2021 году в связи с ростом цен на нефть и газ.

И не получила ранее – ни отключения SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), ни эмбарго на нефть, что Запад вполне мог бы применить.

Украине вовремя не предоставили нормальные комплексы противоракетной и противовоздушной обороны.

И Россия, видя это, идет дальше. Решает свои задачи по Украине, а по ходу – еще и старается насолить Байдену. Показать: смотрите, американцы позорно ушли из Афганистана, а теперь так же позорно уйдете из Украины. И, понятно, Кремль стремится "наказать" украинскую власть, которая отказалась идти на российскую трактовку Минских соглашений. Плюс – у Путина есть некая личная, неприкрытая ненависть в отношении к независимой Украине. Это видно по всем его выступлениям.

Что сейчас важно делать понять каждому украинцу?

Это сражение за само наше существование. Если мы его проиграем, Украины больше не будет. Потому что то, что здесь сделает Россия, это будет вторая Беларусь, где всех инакомыслящих, в лучшем случае, выдавят из страны, в средне случае – расстреляют сразу, а в худшем случае – будут пытать до состояния, в котором находился Протасевич во время первого интервью после ареста.

Какой должна быть действенная реакция Запада?

Военные эксперты говорили о необходимости "закрыть небо" над Украиной. Сбивать все самолеты, которые заходят в украинское воздушное пространство. Если это возможно – было бы отлично.

Второе – отключение РФ от SWIFT.

Третье – введение эмбарго на торговлю нефтью.

Когда всё завершится?

Либо, когда Запад примет реально жесткие решения, которые позволят прижать Россию. Либо, когда она уничтожит Украину.

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