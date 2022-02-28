В Житомире за мародерство будут расстреливать на месте: обращение мэра (ВИДЕО)

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Мокрик Анастасия
Фото из открытых источников
Мэр города Житомир Сергей Сухомлин предупредил о том, что отныне за мародерство будут не задерживать, а расстреливать на месте. Об этом градоначальник сообщил в своем видеообращении, опубликованном на его официальной странице в Facebook.
Вечером 27 февраля в социальной сети Сергей Сухомлин заявил, что в районе Крошни были задержаны несколько человек, которые, пользуясь сложной ситуацией, пытались залезть в магазин. Мэр обратился к горожанам с предупреждением о том, что наказание за мародерство усиливается.
"Я всех предупреждаю! Полиция, Нацгвардия, отряды теробороны, получили приказ не задерживать. Можно просто стрелять на месте. Мародерства в городе не будет", — сказал Сергей Сухомлин.
Отметим, что такие же меры борьбы с мародерами были введены и в Ахтырке Сумской области. Городская власть сделала предупреждение, что за мародерство будут расстреливать на месте. Мэр города Павел Кузьменко заявил, что повышение цен на продукты будет приравниваться к мародерству.
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