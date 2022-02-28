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В Житомире за мародерство будут расстреливать на месте: обращение мэра (ВИДЕО)

Горожан предупреждают, что наказание за мародерство ужесточается

сегодня, 12:29
Автор:

Мокрик Анастасия
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В Житомире за мародерство будут расстреливать на месте: обращение мэра (ВИДЕО)

Фото из открытых источников

Мэр города Житомир Сергей Сухомлин предупредил о том, что отныне за мародерство будут не задерживать, а расстреливать на месте. Об этом градоначальник сообщил в своем видеообращении, опубликованном на его официальной странице в Facebook.

Вечером 27 февраля в социальной сети Сергей Сухомлин заявил, что в районе Крошни были задержаны несколько человек, которые, пользуясь сложной ситуацией, пытались залезть в магазин. Мэр обратился к горожанам с предупреждением о том, что наказание за мародерство усиливается. 

"Я всех предупреждаю! Полиция, Нацгвардия, отряды теробороны, получили приказ не задерживать. Можно просто стрелять на месте. Мародерства в городе не будет", — сказал Сергей Сухомлин. 

Отметим, что такие же меры борьбы с мародерами были введены и в Ахтырке Сумской области. Городская власть сделала предупреждение, что за мародерство будут расстреливать на месте. Мэр города Павел Кузьменко заявил, что повышение цен на продукты будет приравниваться к мародерству. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Бердянске российский солдат застрелил мужчину за отказ дать ему мобильный телефон. По информации из официальных источников, оккупант хотел позвонить свои родным. 

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Кроме того, издание "Комментарии" информировало читателей о том, что "Сбербанку" грозит банкротство. Каковы будут последствия санкций для агрессора. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте


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Источник: https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey/videos/487373989680322
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