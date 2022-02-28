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В Бердянске российский солдат застрелил мужчину за отказ дать мобильный

В Бердянске россияне цинично стреляют мирных жителей

сегодня, 11:09 comments1040
Автор:

Козлова Альбіна
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Представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев рассказал о циничных поступках оккупантов на территории области. По информации государственной администрации, российский военный выстрелил в местного жителя, потому что тот не дал ему мобильный для связи с родными.

В Бердянске российский солдат застрелил мужчину за отказ дать мобильный

Фото иллюстративное / Pixabay

"Военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что он не дал ему мобильный телефон чтобы позвонить домой в РФ. Вот таким образом выполняется так называемая "военная операция" целью которой является "защита украинцев, жертв издевательств и геноцида". Доказательствами мародерств и их грабительских действий есть видео с камер магазинов, заправках, с камер местных жителей. Они все в открытом доступе в соцсетях. С начала вооруженной агрессии от рук оккупанта в Украине уже погибло 16 детей. Украинцы и военные ВСУ этого никогда не простят властям РФ", — написал Арефьев.

Местные власти сообщают, что в Бердянске район оккупирован, расформирован отдел полиции. Украинские власти не согласились сотрудничать с оккупантами. Сейчас сообщается об одном погибшем и раненом. Общественный транспорт не работает.

Как сообщал портал "Комментарии", Швеция предоставит военную помощь Украине. Министр иностранных дел Швеции Анна Линде сообщила, что ее страна направит Украине военную помощь. Швеция передаст 5000 единиц противотанкового оружия, 5000 шлемов, 5000 щитов и 135000 полевых пайков, а еще 500 миллионов шведских крон для Вооруженных сил Украины. Об этом она написала в Твиттере.

В Бердянске российский солдат застрелил мужчину за отказ дать мобильный - фото 2


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Источник: https://t.me/zoda_gov_ua/4785
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