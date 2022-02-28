Ведутся бои: названы самые "горячие" точки в Донецкой области

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Светлана Шкурупий
Российское
вторжение в Украину продолжается пятый день. Вооруженные Силы Украины
держат оборону на всех направлениях. Согласно информации, главы Донецкой
областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко в Facebook,
самыми "горячими" точками в Донецкой области являются Мариуполь и
Волноваха.
Война в Украине / Фото: instagram.com/sofiko_armani
За
эти города продолжаются бои. Российская армия массово обстреливала Волноваху,
разрушая частные и многоквартирные дома, а также больницы и объекты инфраструктуры.
Люди практически не выходят с подвалов. Сильные обстрелы также были в
Мариуполе, есть жертвы среди местного населения.
Павел
Кириленко отметил, что работает над предоставлением "зеленого коридора",
чтобы людям из Волновахи разрешили передать гуманитарную помощь, медикаменты, а
также продукты питания. Российские войска призывают прекратить обстрелы, чтобы
эвакуировать жителей.
Напомним,
по информации государственной
администрации, российский военный в Бердянске выстрелил в местного жителя,
потому что тот не дал ему мобильный телефон для связи с родными.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что сегодняшней ночью в городе
Чернигов ракета попала в жилой дом. В результате возник пожар на двух нижних
этажах дома. Пока о пострадавших нет никакой информации.
Читайте
также, что российские оккупационные войска продолжают нести потери вне объявленной широкомасштабной войне против Украины. Так, с 24 по 28 февраля
враг потерял приблизительно 5300 военных. Помимо
потерь среди личного состава Российская Федерация теряет приличное количество
военной техники в Украине.
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