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Ведутся бои: названы самые "горячие" точки в Донецкой области

В Донецкой области украинские военнослужащие продолжают держать оборону: названы две самые "горячие" точки этого направления

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий
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Российское вторжение в Украину продолжается пятый день. Вооруженные Силы Украины держат оборону на всех направлениях. Согласно информации, главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко в Facebook, самыми "горячими" точками в Донецкой области являются Мариуполь и Волноваха.

Ведутся бои: названы самые "горячие" точки в Донецкой области

Война в Украине / Фото: instagram.com/sofiko_armani

За эти города продолжаются бои. Российская армия массово обстреливала Волноваху, разрушая частные и многоквартирные дома, а также больницы и объекты инфраструктуры. Люди практически не выходят с подвалов. Сильные обстрелы также были в Мариуполе, есть жертвы среди местного населения.

Павел Кириленко отметил, что работает над предоставлением "зеленого коридора", чтобы людям из Волновахи разрешили передать гуманитарную помощь, медикаменты, а также продукты питания. Российские войска призывают прекратить обстрелы, чтобы эвакуировать жителей.

Напомним, по информации государственной администрации, российский военный в Бердянске выстрелил в местного жителя, потому что тот не дал ему мобильный телефон для связи с родными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сегодняшней ночью в городе Чернигов ракета попала в жилой дом. В результате возник пожар на двух нижних этажах дома. Пока о пострадавших нет никакой информации. 

Читайте также, что российские оккупационные войска продолжают нести потери вне объявленной широкомасштабной войне против Украины. Так, с 24 по 28 февраля враг потерял приблизительно 5300 военных. Помимо потерь среди личного состава Российская Федерация теряет приличное количество военной техники в Украине.


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