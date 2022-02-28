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Война в Украине: в жилой дом в Чернигове ночью попала ракета (ВИДЕО)

Этой ночью боеприпасы попали в жилой дом, магазин и здание детского сада

сегодня, 10:18
Автор:

Мокрик Анастасия
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Сегодняшней ночью в городе Чернигов ракета попала в жилой дом. Об этом сообщается на официальной странице Госспецсвязи. 

Война в Украине: в жилой дом в Чернигове ночью попала ракета (ВИДЕО)

В Чернигове в дом попала ракета

Так, по информации источника, примерно в 2:45 в центре города раздался громкий звук. Как выяснилось, в жилой дом попала ракета. В результате возник пожар на двух нижних этажах дома.  Сообщается, что пока о пострадавших нет никакой информации. 

В пресс-службе ГСЧС Черниговской области рассказали, что попадание боеприпаса в фундамент, случилось в доме по улице Ремесленная. На место происшествия выезжали подразделения ГСЧС. Пожар был полностью ликвидирован. 

Кроме того, спасатели сообщили, что в ночь на 28 февраля боеприпас попал в здание магазина на центральном рынке. Также было попадание боеприпаса в здание детского сада, что расположен на улице Ремесленной. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал читателей о том, что в сети обнародовали суммарные ориентировочные потери врага за время войны в Украине. Враг потерял уже больше 5000 военных. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Сайт "Комментарии" писал о том, что сегодня могут состояться первые переговоры со страной-агрессором с момента начала полномасштабной войны против Украины. Давид Арахамия заявил, что переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль

Также издание "Комментарии" передавало, что в Киеве орудуют более 400 наемников Кремля. Террористам пообещали "солидный финансовый бонус". Подробнее читайте в материале на нашем сайте


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Источник: https://t.me/dsszzi_official
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