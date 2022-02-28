Война в Украине: в жилой дом в Чернигове ночью попала ракета (ВИДЕО)

Сегодняшней ночью в городе Чернигов ракета попала в жилой дом. Об этом сообщается на официальной странице Госспецсвязи.

В Чернигове в дом попала ракета

Так, по информации источника, примерно в 2:45 в центре города раздался громкий звук. Как выяснилось, в жилой дом попала ракета. В результате возник пожар на двух нижних этажах дома. Сообщается, что пока о пострадавших нет никакой информации.

В пресс-службе ГСЧС Черниговской области рассказали, что попадание боеприпаса в фундамент, случилось в доме по улице Ремесленная. На место происшествия выезжали подразделения ГСЧС. Пожар был полностью ликвидирован.

Кроме того, спасатели сообщили, что в ночь на 28 февраля боеприпас попал в здание магазина на центральном рынке. Также было попадание боеприпаса в здание детского сада, что расположен на улице Ремесленной. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

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