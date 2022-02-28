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В Киеве орудуют более 400 наемников Кремля: какая у них задача

Террористам пообещали "солидный финансовый бонус"

сегодня, 08:37
Автор:

Кравцев Сергей
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Как предает портал "Комментарии", по информации рейтингового британского издания "The Times" в Киев прибыло около 400 наемников ЧВК "Вагнер". Им поставлена конкретная задача – ликвидировать власть в Украине во главе с президентом Зеленским. Если цель будет выполнена, тогда может начаться наступление российских войск по всем фронтам, чтобы взять столицу Украины под полный контроль России.

В Киеве орудуют более 400 наемников Кремля: какая у них задача

Диверсанты. Фото: из открытых источников

Отмечается, что наемники из Африки прибыли в столицу Украины больше месяца назад. Именно с того времени в Киеве начали действовать диверсионные группы противника. За то, что наемникам удастся убрать президента Украины, а также правительство Украины наёмникам пообещали очень хорошую финансовую мотивацию.

Данные о спецзадании "вагнеровцев" попали на стол украинского правительства в субботу утром. Власти Украины отреагировали очень оперативно – через несколько часов Киев объявил 36-часовой комендантский час. В столице Украины спецслужбы начали операцию по зачистке города от российских диверсантов.

Киевские власти уже предупредили жителей столицы, что после того, как в Киеве начнет действовать комендантский час – каждый из киевлян может быть объявлен диверсантом, если появится в общественном месте в то время, когда будет проводится спецоперация. По диверсантам будут открывать огонь на поражение. Киевляне не должны быть на улицах после того, как начнет действовать комендантский час.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский заявил Джонсону, что ближайшие 24 часа будут для Украины решающими и стране нужно выстоять.



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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/volodymyr-zelensky-russian-mercenaries-ordered-to-kill-ukraine-president-cvcksh79d
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comments

Обсуждения

Григорий

сегодня, 09:13

Жестче надо действовать, жестче!

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