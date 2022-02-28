Война в Украине: враг потерял уже больше 5000 военных

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в необъявленной широкомасштабной войне против Украины. Так, с 24 по 28 февраля враг потерял приблизительно 5300 военных. Как предает издание "Комментарии", об этом сообщается на странице "Воины Украины" в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Помимо потерь среди личного состава Россия теряет приличное количество военной техники в Украине. Так за время войны Москва потеряла 29 самолетов, 29 вертолеты, 191 танк, 816 боевых бронированных машин, 74 пушки, 1 ЗРК "БУК", 21 РСЗО "Град", 291 автомобиль, 60 цистерн, 3 беспилотника, 2 корабли/катера, 5 средств ПВО.

Отметим, данная информация ориентировочная и может изменяться, поскольку ее довольно сложно получать после боя, ведь командиры, прежде всего, сосредотачиваются на ведении боя. К тому же, ситуация изменяется каждый час. Помимо ВСУ в городах ведут бои отряды теробороны, которые могут с небольшой задержкой передавать сведенные данные.

Кроме того, бои могут затянуться, следовательно, информация поступает в конце дня, а то и на следующий день.

Также отметим, что еще до недавнего времени Россия отказывалась признавать большие потери в войне против Украины. И только после того, как в сети начали появляться многочисленные кадры истерзанных тел российских военных в Кремле признали, что некоторых товарищей во время операции все же пришлось потерять.

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