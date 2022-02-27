Бронетехника агрессора спокойно пересекла границу Украины: почему так произошло

Украино-российская война продолжает и для многих сегодня один из ключевых вопросов: как произошло, что бронетехника агрессора спокойно смогла пересечь границу Украины и углубляться на 200-300 км, прежде чем её начинали крушить? Почему на границе оккупантов практически не удалось сдержать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Прямого, откровенного вторжения официальный Киев всё же не ожидал

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж поясняет:

"Несмотря на предупреждения иностранных разведок, политиков и медиа, такого рода открытое нападение всё же не ожидалось украинской властью. Так что фактор внезапности был. У нас готовились больше к системным переговорам в различных форматах и разных странах. Обговаривался, к примеру, Стамбул, где при посредничестве президента Турции могли встретиться президенты Украины и России. Прямого, откровенного вторжения официальный Киев всё же не ожидал. И ориентировки были более на то, что после признания Россией так называемой "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", обострится обстановка именно там. Что псевдореспублики при помощи российских военнослужащих попытаются после определенных провокаций расшириться до админграниц Донецкой и Луганской областей".

Но Кремль, отмечает генерал, пошел именно на открытое вторжение через российско-украинскую границу, через админграницу с Крымом, с предварительным нанесением ракетных ударов по территории Украины.

"Вряд ли это было основным вариантом. Вряд ли так и задумывалось изначально. Но увидев, что мы концентрируем огромные силы на Донбассе, что не идем на уступки, российское руководство решилось на открытую агрессию", – говорит Николай Маломуж.

По его словам, по всему периметру границы нам было крайне тяжело организовать оборону. Ведь украинские пограничные силы растянуты на тысячи км.

"В последнее время угроза (как оказалось – оправданная) была со стороны Беларуси, так что и там пришлось концентрировать немалые усилия. Удары с российского направления всё же не рассматривались как приоритетные. Некие провокации ожидались, но не открытое вторжение, не танковые колонны, – подчеркивает генерал. – Проблема и в том, что мы не имеем возможности закрыть всю границу. Пограничники героически выполняли и выполняют свой долг. Но соответствующих технических средств, чтобы предотвратить ракетные удары, артогонь и последующие танковые удары, у них не было. Погранслужба имеет ограниченные возможности для защиты границ. Около 50 тысяч человек защитить такой огромный периметр границ (а протяженность украино-российского кордона – около 2,3 тыс км, если не учитывать временно захваченный агрессором Крым) не в состоянии. Особенно во время массированного наступления без объявления войны. Да, на помощь были направлены представители Нацгвардии и других силовых подразделений. Но этого точно оказалось недостаточно. Уверен, что после нашей победы будут сделаны соответствующие выводы – и больше никогда и никто не сможет совершить вторжения в Украину".

Агрессору приходится либо гибнуть в уличных боях, либо пытаться обходить населенные пункты

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович подчеркивает, что у Украины не было никакой возможности защищать весь периметр границы, выставляя там линию Маннергейма (комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой длиной 132—135 км, созданный в 1920—1930 годы на финской части Карельского перешейка для сдерживания возможного наступательного удара со стороны СССР – прим. ред.).

"Это дорого, затратно, да и бессмысленно, учитывая разницу в весовых категориях, – поясняет эксперт. – Если бы такая линия была прорвана, российская армия вырвалась бы на оперативный простор – и нам пришел бы конец. Поэтому была выбрана тактика обороны в крупных городах, которая опирается на то, что россияне ошибочно рассчитывали, что мы сразу сложим оружие".

Теперь, подчеркивает Денис Попович, агрессору приходится либо гибнуть в уличных боях, либо пытаться обходить населенные пункты, растягивать коммуникации и останавливаться без топлива и еды.

"Некоторую тревогу вызывает ситуация в Приазовье, где враг действительно разъезжает по степям. Но говорить о каком-то коридоре в Крым и отрезании от моря я бы не стал — им нечем удерживать территорию", – резюмирует эксперт.

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