Война в Украине: как показала себя тероборона в борьбе против российских оккупантов

Третий день российского вторжения в Украину. Как себя показала территориальная оборона? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Территориальная оборона. Фото: из открытых источников

Мы находимся лишь в начале пути создания полноценной территориальной обороны

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко напоминает, что тероборона – это новый, молодой, отдельный род войск вооруженных сил Украины. И это, в первую очередь, структура, рожденная народом. То, что имело место во время наших революций.

"Тогда отсутствие боевого оружия люди заменяли охотничьим, коктейлями Молотова. Но отстаивали свои интересы сплочением, организацией в некие боевые дружины. Государство осознало важность такого движения лишь недавно. К сожалению, с большим опозданием. Затянули финансированием, которое началось лишь в начале январе. Так что мы находимся лишь в начале пути создания полноценной территориальной обороны. Но, как известно по 2014 году, и теперь мы уже третьи сутки видим, что экстремальные условия, война, принципиально меняет ситуацию. Происходит огромный патриотический подъем. Такое количество желающих бороться за нашу независимость, что не хватает оружия, шлемов, бронежилетов, возможности размещения. Это проблемы переходного периода. Надо всестороннее поддерживать патриотический подъем людей, желающих вступить в теробороны, помогать медикам и военным, сдавать кровь и так далее", – уверен Игорь Романенко.

По его словам, оружие, которое есть внутри, в первую очередь, завозится со складов. В нынешних условиях это сложно. Ведь большинство городов – это такие себе крепости в ситуации осады. Доставка оружия, амуниции, боеприпасов – проблемно. Но это делается. Помогают и внутренние резервы, и беспрецедентная за последнее время поддержка со стороны таких структур как НАТО, ЕС и отдельных стран – по оказанию военно-технической помощи.

"Понятно, что возможности доставки самолетами, как ранее, уже нет. Но находятся другие пути поставок, – отмечает генерал. – Нам особенно сейчас нужны противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) как те же "Стингеры". И прекрасно, что лидеры ряда государств уже заявили о продолжении поставок в Украину этих вооружений, техники и амуниции".

Главное, что надо понимать о теробороне – добровольцев так много, что на всех оружия не хватает

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает себя партизаном из города Сумы.

"У нас вооружили в тероборону немало человек. Понятно, четкого количества называть не могу. Время такое, – поясняет он. – Наша тероборона уже дала ряд боев. Так, в 4-5 утра сегодня встречали "заблудившиеся" на Курском микрорайоне российские бензовозы. Некоторые удалось сжечь. Но основная масса, к сожалению, фактически прошла по окружной дороге, с небольшим заходом в Сумы, далее – в сторону Киева. Был бой, но они оттеснили наши силы. В итоге дальше проехало штук 50 бензовозов. На трассе Суммы-Ровно-Прилуки-Киев были пробки. Техника оккупантов стала, ее надо было дозаправлять. Вот туда-то и направлялись бензовозы, а также грузовики, надо полагать, со снарядами. Так что к утру эта колонна может быть уже у Киева".

По словам Виктора Бобыренко, раненых во время схватки россиян пленили и развезли по больницам. Те твердят традиционную "легенду" – я не я, хата не моя, ехали на учения.

"У нас никто сдаваться не собирается, – уверяет воюющий эксперт. – Наибольшая проблема теробороны, что не хватает достаточного количества гранатометов, чтобы лупить и бензовозы, и прочую технику агрессора. А коктейли Молотова – всё же не гранатомет. Главное, что надо понимать о теробороне – добровольцев так много, что на всех оружия не хватает. И это должен быть сигнал другим городам, чтобы не было – одна винтовка на троих. В Киеве, Чернигове, Полтаве, Харькове, Одессе и так далее – всем, кто готов воевать, надо давать, как минимум, по автомату и два рожка, а идеале и хотя бы один гранатомет на двоих-троих".

Идея теробороны себя оправдала и доказала состоятельность

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак отмечает:

"Территориальная оборона еще себя должным образом не проявила на самом деле в полной мере. Сейчас она находится на стадии стартовой активации".

По словам эксперта, первое, что следует отметить – огромный энтузиазм при записи в оборону своих городов, сел и поселков.

"Идея теробороны себя оправдала и доказала состоятельность", – уверен Олег Постернак.

Вторым важным моментом он считает, что власть всё же успела до российского вторжения принять закон о теробороне и развернуть подготовительные мероприятия, выделив финансирование и обеспечив информирование населения.

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