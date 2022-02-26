Техническая подготовка по отключению РФ от SWIFT уже началась: Кулеба сделал заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Официального решения об отключении России от международной финансовой системы SWIFT еще нет, официально об этом решении еще не оповещено, но уже началась техническая подготовка к запуску этой важной санкции. Как передает издание "Комментарии", об этом в соцсети сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Отключение России от SWIFT. Фото: из открытых источников
Министр отметил, что решения о том, чтобы наказать Российскую Федерацию за вторжение в Украину украинские дипломаты добивались очень непросто. Работали все – от президента – до атташе в украинском посольстве.
Дмитрий Кулеба также поблагодарил украинскую диаспору в разных странах, которая также сделал немало для того, чтобы такое решение было принято. В частности, осуществлялось большое давление на правительства европейских стран.
Отметим, последняя страна, которая противилась решению об отключении России от SWIFT таки сдалась. Германия поддержала большинство европейских государств. России придется ответить за широкомасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк. Журналист написал в Twitter, что "Германия согласилась двигаться дальше по SWIFT". В то же время, по информации Reuters, в Европейском центральном банке, отключение агрессора от SWIFT уже является "вопросом короткого времени".
Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, какой удар по экономике Украины и России может нанести открытое военное вторжение России в Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости