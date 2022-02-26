Техническая подготовка по отключению РФ от SWIFT уже началась: Кулеба сделал заявление

Официального решения об отключении России от международной финансовой системы SWIFT еще нет, официально об этом решении еще не оповещено, но уже началась техническая подготовка к запуску этой важной санкции. Как передает издание "Комментарии", об этом в соцсети сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отключение России от SWIFT. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что решения о том, чтобы наказать Российскую Федерацию за вторжение в Украину украинские дипломаты добивались очень непросто. Работали все – от президента – до атташе в украинском посольстве.

Дмитрий Кулеба также поблагодарил украинскую диаспору в разных странах, которая также сделал немало для того, чтобы такое решение было принято. В частности, осуществлялось большое давление на правительства европейских стран.

"Эту победу украинских дипломаты посвящают всем защитникам Украины", – написал Дмитрий Кулеба.

Отметим, последняя страна, которая противилась решению об отключении России от SWIFT таки сдалась. Германия поддержала большинство европейских государств. России придется ответить за широкомасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк. Журналист написал в Twitter, что "Германия согласилась двигаться дальше по SWIFT". В то же время, по информации Reuters, в Европейском центральном банке, отключение агрессора от SWIFT уже является "вопросом короткого времени".

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