Война Украины и России: выстоят ли экономики двух стран – кто ближе к падению в пропасть

Украина продолжает держать оборону, отражая атаки оккупантов. Как российское вторжение в Украину, которое длится третий день, отразится на странах в финансово-экономическом плане? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Доллары. Фото из открытых источников

Отключение России от SWIFT выглядит все более реальным, а это ударит уже по всем россиянам, а не только элите

По мнению эксперта Украинской фабрики мысли Юрия Гаврилечко, российское руководство не ожидало, что первыми на начало войны отреагируют представители крупного западного бизнеса, а даже не правительства.

"Потому, сколько бы долларов РФ не накопила, потратить их будет весьма проблематично. Значит – только свои ресурсы и свое производство. Заявления европейских правительств о том, что они откажутся от покупок российского газа, нефти и угля – также стало неожиданностью для Кремля", – считает эксперт.

Он также отмечает, что выжидательная позиция Китая пока что работает скорее на нас – и против РФ.

"Отключение России от SWIFT выглядит все более реальным, а это ударит уже по всем россиянам, а не только элите. Вкупе с отказом "Визы" и "Мастеркарда" от обслуживания эмитированных рос.банками карт, это сильный удар по экономике. Переход на автономную систему расчётов и наличные – резко ограничит возможности ее роста. Всё это в сумме может вернуть РФ из 21-го века в 20-й – в экономическом плане", – прогнозирует Виктор Гаврилечко.

У нас же, основной задачей, продолжает он, станет послевоенное восстановление экономики. И тут есть высокая вероятность того, что мы, наконец-то, сможем рассчитывать не на кредиты, а на помощь.

"Уже сейчас её нам начинают предоставлять, – подчеркивает эксперт. – Причём ближайшие и не самые богатые европейские страны это делают быстрее и в бОльших объёмах. Надеюсь, что G7 последуют их примеру. Президент Зеленский обратился к странам ЕС и НАТО с вопросом о принятии Украины в них. Не исключено, что после окончания войны так и будет. Причём, в ЕС мы можем попасть даже раньше. Что тоже должно позитивно повлиять на экономику нашей страны".

Проблема будет даже не в курсе доллара, а в инфляции

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко уверен, что эта война станет сильнейшим ударом по и без того не крепкой украинской экономике.

"Кризис будет ужасный, – предрекает он. – Инфляция может быть больше 100%. И понятно, что выход из такого кризиса будет очень долгим. Тем более, что не ясно, когда и как закончится война, сколько будет уничтожено объектов промышленного характера. От этого будет зависеть – сколько нужно будет лет, чтобы восстановиться".

Проблема, считает эксперт, будет даже не в курсе доллара (который, понятно, рванул и еще рванет вверх), а в инфляции.

"Но война – это всегда ужасно, и это всегда развалины. Причем не только домов, но и экономики, – отмечает Александр Охрименко. – Для РФ, конечно, тоже будет удар (санкции и так далее), но не такой сильный, как для Украины. Цена на нефть и газ высокая – и это позволит России компенсировать потери. Вот если ЕС или США ввели бы санкции (эмбарго) на продажу российских нефти и газа, тогда это было бы действительно существенно".

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