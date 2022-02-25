После "Града" РФ обстреляла из «Ураганов» детсад в Ахтырке: есть погибшие и тяжело раненые

В приграничной с РФ Сумской областью продолжаются бои украинских защитников с агрессором. После того, как ВСУ отбили у врага Ахтырку в РФ решили прибегнуть к проверенной годами тактике – обстрела территории с мирным населением РСЗО "Град", а после этого в ход пошли РСЗО "Ураган". В итоге, под обстрелами оказались жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал глава Сумской облГА Дмитрий Живицкий в Facebook.

РСЗО Ураган. Фото: из открытых источников

Как рассказала журналист Олеся Боровик в Facebook, после обстрела оккупационных войск есть погибшие и тяжелые. Самое ужасное, что есть среди травмированных также дети.

В военном штабе Сумской ОГА рассказывают, что враг попал именно в то место, где было много людей. Число раненых и погибших пока устанавливается, но уже сейчас можно сказать, что есть тяжело раненые дети.

Ранее сообщалось, что через украино-российскую границу со стороны Сумской области продолжает заходить российская военная техника. Она следует транзитом через Сумскую область, потому что конечная цель российских войск – взятие Киева.

Читайте также на портале "Комментарии" — выждав определенное время в Кремле начали заявлять, что допускают прямые переговоры президента РФ Путина и президента Украины Зеленского. Такую позицию озвучил глава МИД России Сергей Лавров. При этом главный дипломат России уточнил, что на сегодняшний день такие переговоры могут состояться только в том случае, если ВСУ сложат оружие или, если говорить просто – капитулируют, вывесят белый флаг и примут все условия Российской Федерации.





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