Жители Энергодара остановили вражескую технику (видео)

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Светлана Шкурупий
Сегодня,
28 февраля, местные жители Энергодара в Запорожской области, когда узнали, что
к ним приближается колонна российских танков, "Градов" и пехоты,
начала активную подготовку к "встрече" с противником. Видео
опубликовали в социальной сети.
Война в Украине (фото из открытых источников)
На
кадрах видно, что люди решили собственными силами остановить продвижение врага.
Они сделали блокпосты с шинами, заграждением, установили несколько
противотанковых ежей и рассыпали по дороге шипы, чтобы российские войска
пробили колеса. Когда вражеская колонна увидела преграду и местных жителей,
вышедших защищать свою территорию, то остановилась за несколько метров и не
продолжила движение. Увы, пока неизвестно, решились ли войска Российской
Федерации двигаться дальше к Энергодару или же развернулись и уехали.
К слову, во всех городах Украины люди объединились и стали на защиту своих территорий, чтобы помочь нашим военным.
Напомним,
что 27 февраля, возле населенного пункта Прилуки (Черниговская область) украинские
бойцы разгромили танковую роту Российской Федерации, вместе с личным составом. В
Генштабе Вооруженных Сил Украины также сообщили, что противник продолжает нести
большие потери.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что жители Бердянска в Запорожской области, который был захвачен российскими военнослужащими, вышли к горсовету и
спели гимн Украины. Горожане скандировали: "Смерть врагам",
"Путин — ху*ло!" та "Русский корабль — иди на х*й".
Читайте
также, что в Министерстве обороны Украины наглядно показало уязвимые места вражеской техники, чтобы люди знали, куда целиться "коктейлем
Молотова".
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