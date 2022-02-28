Жители Энергодара остановили вражескую технику (видео)

Сегодня, 28 февраля, местные жители Энергодара в Запорожской области, когда узнали, что к ним приближается колонна российских танков, "Градов" и пехоты, начала активную подготовку к "встрече" с противником. Видео опубликовали в социальной сети.

Война в Украине (фото из открытых источников)

На кадрах видно, что люди решили собственными силами остановить продвижение врага. Они сделали блокпосты с шинами, заграждением, установили несколько противотанковых ежей и рассыпали по дороге шипы, чтобы российские войска пробили колеса. Когда вражеская колонна увидела преграду и местных жителей, вышедших защищать свою территорию, то остановилась за несколько метров и не продолжила движение. Увы, пока неизвестно, решились ли войска Российской Федерации двигаться дальше к Энергодару или же развернулись и уехали.

К слову, во всех городах Украины люди объединились и стали на защиту своих территорий, чтобы помочь нашим военным.

Напомним, что 27 февраля, возле населенного пункта Прилуки (Черниговская область) украинские бойцы разгромили танковую роту Российской Федерации, вместе с личным составом. В Генштабе Вооруженных Сил Украины также сообщили, что противник продолжает нести большие потери.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жители Бердянска в Запорожской области, который был захвачен российскими военнослужащими, вышли к горсовету и спели гимн Украины. Горожане скандировали: "Смерть врагам", "Путин — ху*ло!" та "Русский корабль — иди на х*й".

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