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Светлана Шкурупий
Сегодня,
27 февраля, возле населенного пункта Прилуки (Черниговская область) была
уничтожена танковая рота противника. Об этом сообщил на своей официальной
странице в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
На Черниговщине ВСУ уничтожили танковую роту РФ (фото из открытых источников)
Известно,
что российские войска активно пытаются прорвать оборону по всей территории
Украины и несколько раз пробовали захватить Чернигов, но украинские военные
дают отбор и уничтожают технику противника. Сегодня наши бойцы разгромили
танковую роту Российской Федерации, вместе с личным составом.
В Генштабе Вооруженных Сил Украины также сообщили, что противник продолжает нести потери в Киевской области, в частности в Буче, и других населенных пунктах нашей страны.
Напомним,
что российские военные
продолжают попытки захвата украинских городов, но, к счастью, не продвигаются
вперед. Взрывотехники Национальной полиции Украины на своем официальном
Telegram-канале показали, какие "подарки" от противника уже собрали.
Ранее
издание "Коментарии" сообщало, что заместитель главнокомандующего ВСУ
Евгений Мойсюк обратился к российским военнослужащим и призвал их сложить оружие и поднять руки, потому что это их возможность вернуться домой и
сохранить достоинство. Он сказал, что их на нашу землю принесла бессмысленная
война, их здесь никто не ждал и нечего им тут делать.
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также, что сотрудники Службы безопасности Украины захватили под Гостомелем (Киевская
область) российских военных, завладел их документами, а также секретными пароли
и шифрами, которые использует страна-агрессор. С их помощью можно узнать суть
перехваченных разговоров противника.
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