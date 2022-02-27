Сегодня, 27 февраля, возле населенного пункта Прилуки (Черниговская область) была уничтожена танковая рота противника. Об этом сообщил на своей официальной странице в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

На Черниговщине ВСУ уничтожили танковую роту РФ (фото из открытых источников)

Известно, что российские войска активно пытаются прорвать оборону по всей территории Украины и несколько раз пробовали захватить Чернигов, но украинские военные дают отбор и уничтожают технику противника. Сегодня наши бойцы разгромили танковую роту Российской Федерации, вместе с личным составом.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины также сообщили, что противник продолжает нести потери в Киевской области, в частности в Буче, и других населенных пунктах нашей страны.

Напомним, что российские военные продолжают попытки захвата украинских городов, но, к счастью, не продвигаются вперед. Взрывотехники Национальной полиции Украины на своем официальном Telegram-канале показали, какие "подарки" от противника уже собрали.

Ранее издание "Коментарии" сообщало, что заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк обратился к российским военнослужащим и призвал их сложить оружие и поднять руки, потому что это их возможность вернуться домой и сохранить достоинство. Он сказал, что их на нашу землю принесла бессмысленная война, их здесь никто не ждал и нечего им тут делать.

Читайте также, что сотрудники Службы безопасности Украины захватили под Гостомелем (Киевская область) российских военных, завладел их документами, а также секретными пароли и шифрами, которые использует страна-агрессор. С их помощью можно узнать суть перехваченных разговоров противника.

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