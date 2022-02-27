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На Черниговщине ВСУ уничтожили танковую роту РФ (фото)

В Черниговской области украинские военнослужащие уничтожили танковую роту Российской Федерации

сегодня, 20:10 comments2461
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сегодня, 27 февраля, возле населенного пункта Прилуки (Черниговская область) была уничтожена танковая рота противника. Об этом сообщил на своей официальной странице в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

На Черниговщине ВСУ уничтожили танковую роту РФ (фото)

На Черниговщине ВСУ уничтожили танковую роту РФ (фото из открытых источников)

Известно, что российские войска активно пытаются прорвать оборону по всей территории Украины и несколько раз пробовали захватить Чернигов, но украинские военные дают отбор и уничтожают технику противника. Сегодня наши бойцы разгромили танковую роту Российской Федерации, вместе с личным составом.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины также сообщили, что противник продолжает нести потери в Киевской области, в частности в Буче, и других населенных пунктах нашей страны.

На Черниговщине ВСУ уничтожили танковую роту РФ (фото) - фото 2
На Черниговщине ВСУ уничтожили танковую роту РФ (фото) - фото 3
На Черниговщине ВСУ уничтожили танковую роту РФ (фото) - фото 4

Напомним, что российские военные продолжают попытки захвата украинских городов, но, к счастью, не продвигаются вперед. Взрывотехники Национальной полиции Украины на своем официальном Telegram-канале показали, какие "подарки" от противника уже собрали.

Ранее издание "Коментарии" сообщало, что заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк обратился к российским военнослужащим и призвал их сложить оружие и поднять руки, потому что это их возможность вернуться домой и сохранить достоинство. Он сказал, что их на нашу землю принесла бессмысленная война, их здесь никто не ждал и нечего им тут делать.

Читайте также, что сотрудники Службы безопасности Украины захватили под Гостомелем (Киевская область) российских военных, завладел их документами, а также секретными пароли и шифрами, которые использует страна-агрессор. С их помощью можно узнать суть перехваченных разговоров противника.


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