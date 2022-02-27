"Разрядите оружие": Генштаб ВСУ обратился к россиянам

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Светлана Шкурупий
Российские
войска четвертый день продолжают наступать на украинские территории, но ВСУ
мужественно держат оборону и отбивают атаки врага. Заместитель
главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Евгений Мойсюк на своей странице в Facebook призвал русских военных сложить
оружие и задуматься за что они воюют.
В Генштабе ВСУ обратились к военным РФ / Фото: mil.in.ua
"Я
обращаюсь к российским военнослужащим, которых на нашу землю принесла
бессмысленная война. Задумайтесь, почему вы здесь, за что воюете и чего хотите
добиться. Надеюсь, что вы убедились, что здесь вас никто не ждал, и что вам
нечего делать на нашей земле", — отметил Мойсюк.
Также
он призвал военных РФ сложить оружие, поскольку этот их возможность вернуться
домой, не потеряв жизнь и свое достоинство.
"Разрядите оружие, поднимите руки, чтобы наши военнослужащие и мирные жители могли понять, что вы нас услышали. Это ваш билет домой. Идите защищайте свою родину, а не разрушайте нашу!", — заявил заместитель главнокомандующего ВСУ.
Напомним,
что с начала российского вторжения на территорию Украины армия противника понесла большие потери. Согласно предварительным данным, с 24 по 26 февраля,
ВСУ уничтожили 27 самолетов, 26 вертолетов, 706 бронемашин и 4300 человек
личного состава.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что российские войска не отступают,
во многих наших городах продолжаются бои. В связи с напряженной ситуацией,
Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге.
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на синхронную работу с сетями России и Белоруссии.
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