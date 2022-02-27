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Светлана Шкурупий
Сегодня,
27 февраля, Российская Федерация продолжает свое вторжение на украинские
территории. По всей страны ведутся бои. В связи с напряженной ситуацией,
Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге.
Украина официально подала иск против России в Гаагу (фото из открытых источников)
"Требуем
привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания
агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и
назначить слушание на следующей неделе", — говорится в сообщении главы
государства Владимира Зеленского на официальной странице в Twitter.
Отметим, что в январе 2017 года Украина уже подавала иск против России в Международный суд и требовала признать действия Российской Федерации в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022
Напомним,
сегодня, 27 февраля, идет четвертый день вторжения Российской Федерации на
украинские территории. С начала военного конфликта армия РФ понесла большие потери, в частности около 4300 человек личного состава.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины ВладимирсЗеленский обратился к белорусам и отметил, что пока они спали, с их страны в
нашу начали лететь ракеты. Войска России, пересекающие границу Беларуси, пытаются
разрушить и взорвать все, что было построено нами за десятилетия.
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также, Украина продолжает держать оборону, отражая атаки оккупантов. Как
российское вторжение в нашу страну, которое длится четвертый день, отразится на странах в финансово-экономическом плане? Издание "Комментарии" с этим
вопросом обратилось к экспертам.
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