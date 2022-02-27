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Украина официально подала иск против России в Гаагу

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина официально подала против Российской Федерации иск в Гаагу

сегодня, 13:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сегодня, 27 февраля, Российская Федерация продолжает свое вторжение на украинские территории. По всей страны ведутся бои. В связи с напряженной ситуацией, Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге.

Украина официально подала иск против России в Гаагу

Украина официально подала иск против России в Гаагу (фото из открытых источников)

"Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушание на следующей неделе", — говорится в сообщении главы государства Владимира Зеленского на официальной странице в Twitter.

Отметим, что в январе 2017 года Украина уже подавала иск против России в Международный суд и требовала признать действия Российской Федерации в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, сегодня, 27 февраля, идет четвертый день вторжения Российской Федерации на украинские территории. С начала военного конфликта армия РФ понесла большие потери, в частности около 4300 человек личного состава.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины ВладимирсЗеленский обратился к белорусам и отметил, что пока они спали, с их страны в нашу начали лететь ракеты. Войска России, пересекающие границу Беларуси, пытаются разрушить и взорвать все, что было построено нами за десятилетия.

Читайте также, Украина продолжает держать оборону, отражая атаки оккупантов. Как российское вторжение в нашу страну, которое длится четвертый день, отразится на странах в финансово-экономическом плане? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.


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