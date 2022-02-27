"Вы спали, а в нас летели ракеты": Зеленский обратился к белорусам



















Сегодня, 27 февраля, продолжается четвертый день войны между Украиной и Российской Федерацией. Президент нашего государства Владимир Зеленский обратился к белорусам, заявил, что с территории их страны в Украину летят ракеты.

Зеленский обратился к гражданам Беларуси (фото из открытых источников)

"На Киев напали в 4 утра…а вы спали, братья белорусы. А мы проснулись. Но вы и сейчас спите, а мы с этого момента уже не ложимся, потому что мы боремся. Ми боремся за свою землю и за свою свободу, потому что имеет полное на это право", — сказал президент.

Зеленский отметил, что с белорусской территории пошли ракеты, самолеты, вертолеты, техника, которая била по украинским домам и жизням наших граждан. Российские войска, которые идут с границы Беларуси пытаются разрушить и взорвать все, что было построено за десятилетия.

Также президент подчеркнул, что переговоров с Россией в Беларуси не будет. Он готов сесть за стол переговоров в любой стране, кроме той, с территорией которой в Украину летят ракеты.

Напомним, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, переговоры Украиныс Россией должны основываться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский призвал страны "Бухарестской девятки" помочь Украине прекратить войну, которую начала Россия, вынудив Владимира Путина к переговорам.

Читайте также, что президент Украины Владимир Зеленский, в связи с наступлением России,обратился к лидерам ЕС и призвал их вводить против агрессора мощные экономические санкции.

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