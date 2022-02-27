"Вы спали, а в нас летели ракеты": Зеленский обратился к белорусам

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Светлана Шкурупий
Сегодня,
27 февраля, продолжается четвертый день войны между Украиной и Российской
Федерацией. Президент нашего государства Владимир Зеленский обратился к
белорусам, заявил, что с территории их страны в Украину летят ракеты.
Зеленский обратился к гражданам Беларуси (фото из открытых источников)
Зеленский
отметил, что с белорусской территории пошли ракеты, самолеты, вертолеты,
техника, которая била по украинским домам и жизням наших граждан. Российские
войска, которые идут с границы Беларуси пытаются разрушить и взорвать все, что
было построено за десятилетия.
Также президент подчеркнул, что переговоров с Россией в Беларуси не будет. Он готов сесть за стол переговоров в любой стране, кроме той, с территорией которой в Украину летят ракеты.
Напомним,
по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, переговоры Украиныс Россией должны основываться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было
наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности
Украины.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир
Зеленский призвал страны "Бухарестской девятки" помочь Украине
прекратить войну, которую начала Россия, вынудив Владимира Путина к
переговорам.
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также, что президент Украины Владимир Зеленский, в связи с наступлением России,обратился к лидерам ЕС и призвал их вводить против агрессора мощные
экономические санкции.
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