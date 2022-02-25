"Решается судьба Европы": к чему Зеленский призвал лидеров ЕС

В связи с наступлением Российской Федерации на украинские территории, глава нашего государства обратился к лидерам ЕС и призвал их ввести против агрессора мощные экономические и финансовые санкции. Об этом он сообщил на своей официальной Facebook-странице.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"В Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше. Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, избавить его от продолжения агрессии", — говорится в тексте.

Президент Украины просит отключить Россию от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, и помочь нашей армии вооружением и боеприпасами.

"Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях", — подытожил Зеленский.

Напомним, что украинские военнослужащие дают отпор врагу, демонстрируя великое мужество и отвагу. Объединенные силы смогли предотвратить план России по скорейшему вторжению на Донбасс. Наши воины не допустили, чтобы оккупанты продвинулись вглубь Украины на восточном направлении.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в связи с российским нападением на нашу страну, в Черкасской, Черниговской, Ровенской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Киевской областях, столице и городе Запорожье был введен комендантскийчас.

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