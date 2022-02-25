"Решается судьба Европы": к чему Зеленский призвал лидеров ЕС

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Светлана Шкурупий
В
связи с наступлением Российской Федерации на украинские территории, глава
нашего государства обратился к лидерам ЕС и призвал их ввести против агрессора
мощные экономические и финансовые санкции. Об этом он сообщил на своей официальной Facebook-странице.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Президент
Украины просит отключить Россию от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и
газом, и помочь нашей армии вооружением и боеприпасами.
"Сейчас
нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской
перспективе, быстрых и конкретных действиях", — подытожил Зеленский.
Напомним,
что украинские военнослужащие дают отпор врагу, демонстрируя великое мужество и
отвагу. Объединенные силы смогли предотвратить план России по скорейшему
вторжению на Донбасс. Наши воины не допустили, чтобы оккупанты продвинулись
вглубь Украины на восточном направлении.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в связи с российским нападением
на нашу страну, в Черкасской, Черниговской, Ровенской, Николаевской, Харьковской,
Кировоградской, Киевской областях, столице и городе Запорожье был введен комендантскийчас.
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также, что руководство оперативных служб обратилось к украинцам с призывом быть бдительными и не доверять подозрительным лицам. Уже есть информация, что в
подразделение спасателей прибыл подозрительный мужчина.
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