Комендантский час в Украине: в каких регионах его ввели и что это значит

В нашей стране вводится комендантский час. На момент публикации этой новости комендантский час на территории нашей страны был введен в Черкасском, Черниговском, Ровенском, Николаевском, Харьковском, Кировоградском, Киевском регионах, столице, городе Запорожье. Это требование на момент военного времени будет действовать с 22:00 до 6:00. В столице и Киевском регионе – до 7:00, пишет ТСН.

В некоторых регионах страны вводят комендантский час (фото из открытых источников)

В обнародованное время запрещается быть на улицах и других общественных местах гражданам, не имеющим выданных для этой цели специальных пропусков и удостоверений.

В Киеве во времена комендантского часа общественный транспорт перевозить пассажиров не будет. Важно, что станции метро будут открыты как объекты укрытия в круглосуточном режиме.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что под Черниговом взвод российских разведчиков сдался в плен ВСУ. Россия начала наступление на украинские территории и ударила по военным объектам. В настоящее время во многих украинских городах фиксируют вторжение, но ВСУ дают отпор противникам. Под Черниговом в полном составе украинским военнослужащим сдался разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады (Кемеровская область). Эту новость на своей официальной странице в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он заявил, что российские окупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен. Также главнокомандующий ВСУ обнародовал фотографию одного из оккупантов – старшины Буйничева Константина Сергеевича. По его словам, после учений в Ельне (Смоленская область) российские военные, 23 февраля, узнали о наступлении Российской Федерации на границы Украины и "думали, что будут возвращаться домой".

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