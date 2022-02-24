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В ГСЧС сообщили о подозрительных лицах, представляемых спасателями

В ГСЧС говорят, чтобы люди не верили подозрительным лицам, которые называются работниками госслужбы

сегодня, 22:45 comments1154
Автор:

Козлова Альбіна
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Руководство оперативных служб обратилось к украинцам с призывом быть бдительными и не доверять подозрительным лицам. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС сообщили о подозрительных лицах, представляемых спасателями

От взрыва горит квартира в Чугуеве, фото ГСЧС

Уже есть информация, что в подразделение спасателей прибыл подозрительный мужчина. Работникам ГСЧС он говорил, что вроде бы из Донецкой области, а там распустили спасателей, поэтому он будет служить в другом подразделении. Мужчина выдавал себя за работника ГСЧС.

"Обращаемся к гражданам, будьте бдительны. Задерживайте таких подозрительных лиц под разным предлогом и вызывайте полицию для выяснения личности. В это сложное время спасатели сплочены как никогда. Фактически по всей стране они ликвидируют последствия обстрелов и оказывают помощь", — говорится в обращении.

В пресс-службе также опубликовали фотографии из дома, который бомбили в Чугуеве Харьковской области. Туда спасатели прибыли, чтобы помочь людям и потушить разгоревшийся в результате обстрела пожар.

"Сегодняшний пожар в Чугуеве Харьковской области кремлевские боты и сторонники врага в комментариях на официальной странице ГСЧС назвали... фейком. Мол, этот дом, где погиб несовершеннолетний ребенок в микрорайоне Авиатор уже давно отселен, а фотографии постановочные. Однако голос правды не перекричать , особенно тогда, когда каждый шаг убийц под пристальным взглядом международного сообщества", — говорится в сообщении.

Жителям Киева советуют не открывать двери незнакомым лицам, потому что это могут быть мародеры. Сразу сообщайте на "102", если заметили какие-нибудь подозрительные действия граждан или подозрительных лиц. Будьте бдительны и берегите себя!

Как сообщал портал "Комментарии", украинцев просят убирать отметки врага на дорогах.


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Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA
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