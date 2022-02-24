В ГСЧС сообщили о подозрительных лицах, представляемых спасателями

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Козлова Альбіна
Руководство оперативных служб обратилось к украинцам с призывом быть бдительными и не доверять подозрительным лицам. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
От взрыва горит квартира в Чугуеве, фото ГСЧС
Уже есть информация, что в подразделение спасателей прибыл подозрительный мужчина. Работникам ГСЧС он говорил, что вроде бы из Донецкой области, а там распустили спасателей, поэтому он будет служить в другом подразделении. Мужчина выдавал себя за работника ГСЧС.
В пресс-службе также опубликовали фотографии из дома, который бомбили в Чугуеве Харьковской области. Туда спасатели прибыли, чтобы помочь людям и потушить разгоревшийся в результате обстрела пожар.
Жителям Киева советуют не открывать двери незнакомым лицам, потому что это могут быть мародеры. Сразу сообщайте на "102", если заметили какие-нибудь подозрительные действия граждан или подозрительных лиц. Будьте бдительны и берегите себя!
Как сообщал портал "Комментарии", украинцев просят убирать отметки врага на дорогах.
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