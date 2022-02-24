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В ООС рассказали, какая сейчас ситуация на Донбассе

В ООС отметили, что на востоке страны ситуация сейчас напряженная, но контролируемая Вооруженными силами Украины

сегодня, 21:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сегодня утром, 24 февраля, российские военнослужащие начали вторжение на украинские территории, ситуация остается напряженной в нескольких крупных городах и на Донбассе. На официальной странице ООС в Facebook сообщили, что происходит в Донецком районе по состоянию на 20.00.

В ООС рассказали, какая сейчас ситуация на Донбассе

В ООС рассказали про ситуацию на Донбассе (фото из открытых источников)

Отмечается, что украинские военнослужащие дают отпор врагу, демонстрируя великое мужество и отвагу. Объединенные силы смогли предотвратить план России по скорейшему вторжению на Донбасс. Несмотря на многочисленные атаки противника, а также авиацию, артиллерийские и ракетные удары, наши воины не допустили, чтобы оккупанты продвинулись вглубь Украины на восточном направлении. ВСУ удалось отразить атаки, а также отстоять все ключевые населенные пункты и объекты инфраструктуры.

В Луганской области в течение сегодняшнего дня, 24 февраля, самые жесткие бои велись за Счастье, Станицу Луганскую, Лобачево, Беловодск, Старобельск. Возле населенного пункта Счастье украинских военным удалось отбить атаку, уничтожив два вражеских танка, а еще один был захвачен. 

В районе оккупированной Сентяновки наши артиллеристы остановили враждебную смешанную колонну бронированной техники, градов и автомобильной техники.

На Донецком направлении "горячее" всего было в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новогнатовке, Павлопов и Пищевик.

Как сообщает ООС, новых попыток прорыва противника на нашу территорию, зафиксировано не было. Сейчас наблюдается уменьшение огневой активности на некоторых направлениях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как прошел первый день вторжения РФ на украинские территории: как ВСУ отбивали атаки агрессора без опознавательных знаков.


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