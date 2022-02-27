logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Минобороны назвали потери российской армии за трое суток
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минобороны назвали потери российской армии за трое суток

По состоянию на 27 февраля, за трое суток своей агрессии против Украины, российская армия понесла большие потери

сегодня, 12:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Сегодня, 27 февраля, идет четвертый день вторжения Российской Федерации на украинские территории.  С начала военного конфликта армия РФ понесла большие потери. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра Минобороны Украины Анна Маляр.

В Минобороны назвали потери российской армии за трое суток

Сколько погибло российских военных за трое суток (фото из открытых источников)

Известно, что за трое суток войны (с 24 по 26 февраля) потери противники в Украине составили: 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 бронемашин, 49 пушек, 1 ЗРК БУК, 30 автотехники, 4300 человек личного состава (данные еще уточняются).

Анна Маляр отметила, что информация ориентировочная, поскольку тяжело вести подсчеты, особенно после боя, ведь командиры, прежде всего, сосредоточены на защите наших территорий.

Напомним, что 24 февраля, Российская Федерация начала открытую агрессию против Украины. Несмотря на сложнейшую ситуацию, эксперты нашли время для того, чтобы поделиться своими мнениями о происходящем с изданием "Комментарии" и предположили, что может остановить Владимира Путина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сотрудникам СБУ удалось завладеть секретными документами российских захватчиков, которых украинские военнослужащие разбомбили под Гостомелем (Киевская область). Теперь украинская спецслужба и ВСУ имеют данные про российских военных, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор.

Читайте также, что Российская Федерация продолжает вторгаться на территории Украины и пробует "прорваться" с разных сторон. 25 февраля, на черниговском направлении противник сделал несколько попыток нападения, но был остановлен и разбит Вооруженными силами Украины. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!