В Минобороны назвали потери российской армии за трое суток

Сегодня, 27 февраля, идет четвертый день вторжения Российской Федерации на украинские территории. С начала военного конфликта армия РФ понесла большие потери. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра Минобороны Украины Анна Маляр.

Сколько погибло российских военных за трое суток (фото из открытых источников)

Известно, что за трое суток войны (с 24 по 26 февраля) потери противники в Украине составили: 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 бронемашин, 49 пушек, 1 ЗРК БУК, 30 автотехники, 4300 человек личного состава (данные еще уточняются).

Анна Маляр отметила, что информация ориентировочная, поскольку тяжело вести подсчеты, особенно после боя, ведь командиры, прежде всего, сосредоточены на защите наших территорий.

Напомним, что 24 февраля, Российская Федерация начала открытую агрессию против Украины. Несмотря на сложнейшую ситуацию, эксперты нашли время для того, чтобы поделиться своими мнениями о происходящем с изданием "Комментарии" и предположили, что может остановить Владимира Путина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сотрудникам СБУ удалось завладеть секретными документами российских захватчиков, которых украинские военнослужащие разбомбили под Гостомелем (Киевская область). Теперь украинская спецслужба и ВСУ имеют данные про российских военных, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор.

Читайте также, что Российская Федерация продолжает вторгаться на территории Украины и пробует "прорваться" с разных сторон. 25 февраля, на черниговском направлении противник сделал несколько попыток нападения, но был остановлен и разбит Вооруженными силами Украины.

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