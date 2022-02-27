СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков

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Светлана Шкурупий
Сотрудникам
СБУ удалось завладеть секретными документами российских захватчиков, которых
украинские военнослужащие разбомбили под Гостомелем (Киевская область). Об этом
сообщает пресс-служба ведомства на своем Telegram-канале.
СБУ получила секретные документы военных РФ (фото из открытых источников)
Теперь
украинская спецслужба и ВСУ имеют данные про российских военных, а также секретные
пароли и шифры, которые использует страна-агрессор. С их помощью можно узнать
суть перехваченных разговоров противника.
Среди
документов также есть боевой расчет с позывными бойцов и командиров, схемы
действий захватчиков: путей нападения, отхода, заправок и тому подобное; условные
знаки противника, в частности дешифровка команд управления.
Отмечается, что полученные документы будут служить доказательной базой для суда над российскими оккупантами.
Напомним,
24 февраля, Вооруженные Силы Украины взяли в плен двух солдат оккупантов. Военнослужащие
93 омбр задержали двух российских кафиров из в/ч 91701 ямпольского
мотострелкового полка.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, советник министра внутренних дел
Антон Геращенко отметил, что нужно дезориентировать врага, который незаконно
передвигается по украинским дорогам. Он призвал граждан к следующей инициативе:
снимать таблички с номерами и названиями улиц, городов, сел в своих регионах.
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также, руководство оперативных служб обратилось к украинцам с призывом быть бдительными и не доверять подозрительным лицам. Недавно в подразделение ГСЧС прибыл подозрительный
мужчина, который отметил, что вроде бы из Донецкой области, а там распустили
спасателей, поэтому он будет служить в другом подразделении.
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