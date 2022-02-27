СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков

Сотрудникам СБУ удалось завладеть секретными документами российских захватчиков, которых украинские военнослужащие разбомбили под Гостомелем (Киевская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем Telegram-канале.

СБУ получила секретные документы военных РФ (фото из открытых источников)

Теперь украинская спецслужба и ВСУ имеют данные про российских военных, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор. С их помощью можно узнать суть перехваченных разговоров противника.

Среди документов также есть боевой расчет с позывными бойцов и командиров, схемы действий захватчиков: путей нападения, отхода, заправок и тому подобное; условные знаки противника, в частности дешифровка команд управления.

Отмечается, что полученные документы будут служить доказательной базой для суда над российскими оккупантами.

Напомним, 24 февраля, Вооруженные Силы Украины взяли в плен двух солдат оккупантов. Военнослужащие 93 омбр задержали двух российских кафиров из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, советник министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что нужно дезориентировать врага, который незаконно передвигается по украинским дорогам. Он призвал граждан к следующей инициативе: снимать таблички с номерами и названиями улиц, городов, сел в своих регионах.

Читайте также, руководство оперативных служб обратилось к украинцам с призывом быть бдительными и не доверять подозрительным лицам. Недавно в подразделение ГСЧС прибыл подозрительный мужчина, который отметил, что вроде бы из Донецкой области, а там распустили спасателей, поэтому он будет служить в другом подразделении.

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