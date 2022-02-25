Уничтожены 20 танков: ВСУ остановили наступление врага на Черниговщине

Российская Федерация продолжает вторгаться на территории Украины и пробует "прорваться" с разных сторон. Сегодня, 25 февраля, на черниговском направлении противник сделал несколько попыток, но был остановлен.

ВСУ отбила очередное наступление на Черниговщине (фото из открытых источников)

На официальной Facebook-странице Сухопутные войска ВС Украины отметили, что украинские военнослужащие уничтожили 20 вражеских танков и две колонны российской бронетехники. Противника остановили на Менском направлении, утраты живой силы уточняются.

В ведомстве говорится, что подразделение "Север" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Утраты около 10-15 единиц техники.

"Чернигов удерживает оборону и уничтожает врага. Верьте в ВСУ и поддерживайте!", — говорится в сообщении.

Напомним, уже тысячи украинцев присоединились к подразделениям терробороны, в центрах комплектования огромные очереди из желающих. Тарас Тополя, украинский музыкант, солист группы "Антитела" пришел с командой, чтобы вступить в ряды защитников государства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев распространять в соцсети информацию о преступлениях российских войск в Украине. Распространять видео и фотофакты. При этом Резников обращает внимание, что такую информацию нужно брать исключительно из официальных источников.

Читайте также, что украинским защитникам придется сегодня отразить самые мощные атаки врага. План российских вражеских войск – прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву. Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, что цель Кремля сегодня завести как можно больше российской тяжелой техники в столицу Украины.

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