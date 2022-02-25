Уничтожены 20 танков: ВСУ остановили наступление врага на Черниговщине

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Светлана Шкурупий
Российская
Федерация продолжает вторгаться на территории Украины и пробует
"прорваться" с разных сторон. Сегодня, 25 февраля, на черниговском
направлении противник сделал несколько попыток, но был остановлен.
ВСУ отбила очередное наступление на Черниговщине (фото из открытых источников)
На
официальной Facebook-странице Сухопутные войска ВС Украины отметили, что
украинские военнослужащие уничтожили 20 вражеских танков и две колонны
российской бронетехники. Противника остановили на Менском направлении, утраты
живой силы уточняются.
В ведомстве говорится, что подразделение "Север" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Утраты около 10-15 единиц техники.
"Чернигов удерживает оборону и уничтожает врага. Верьте в ВСУ и поддерживайте!", — говорится в сообщении.
Напомним,
уже тысячи украинцев присоединились к подразделениям терробороны, в центрах
комплектования огромные очереди из желающих. Тарас Тополя, украинский музыкант,
солист группы "Антитела" пришел с командой, чтобы вступить в ряды
защитников государства.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев распространять в соцсети информацию о преступлениях
российских войск в Украине. Распространять видео и фотофакты. При этом Резников
обращает внимание, что такую информацию нужно брать исключительно из
официальных источников.
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также, что украинским защитникам придется сегодня отразить самые мощные атаки врага. План российских вражеских войск – прорваться танковыми колонами со
стороны Иванкова и Чернигова к Киеву. Советник
главы МВД Антон Геращенко рассказал, что цель Кремля сегодня завести как можно
больше российской тяжелой техники в столицу Украины.
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