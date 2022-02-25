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«Самый тяжёлый день будет сегодня»: Антон Геращенко раскрыл планы врага

Сегодня враг может попытаться атаковать столицу Украины

сегодня, 09:45 comments1252
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинским защитникам придется сегодня отразить самые мощные атаки врага. План российских вражеских войск – прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву. Как передает портал "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Самый тяжёлый день будет сегодня»: Антон Геращенко раскрыл планы врага

Российские войска. Фото: из открытых источников

Советник главы МВД рассказал, что цель Кремля сегодня завести как можно больше российской тяжелой техники в столицу Украины.

"План врага, прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву", – написал Геращенко.

При этом он отметил, что вторжение российских войск в украинскую столицу не станет легкой прогулкой для оккупантов, поскольку украинские защитники знают о планах врага и уже готовы отразить любые атаки.

"Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРОВ – Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelinov", – добавил Антон Геращенко. 

Читайте на портале "Комментарии" — Россия продолжает перебрасывать все больше военной техники в Украину. Так, российские войска транзитом проходят через Сумскую область, крупные города которой фактически взяли в окружении, установили свои блокпосты. Оккупанты двигаются на запад в сторону Ромнов. Задача стоит – как можно быстрее добраться к столице, захватив Киев. Время от времени вблизи таких городов, как Сумы, Ахтырка, Конотоп завязываются бои.

Также издание "Комментарии" сообщает – на официальной странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook предупредили, что российские войска могут зайти в населенные пункты вблизи Киева. Жителям нужно быть к этому готовыми.



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Источник: https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7
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Обсуждения

иван

сегодня, 10:21

две недели нужно продержатся

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