ВСУ рассказали, в какие населенные пункты под Киевом могут зайти вражеские войска

Жителей населенных пунктов вокруг Ворзеля, что под Киевом, предупредили о возможном заходе вражеских войск. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Ворзель, Киевская область возможен заход противника в окрестные населенные пункты. Жги оккупанта! Все к оружию!", – говорится в сообщении.

Издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники сообщает, что россиянам уже удалось зайти в Дымер. Вблизи Дымера состоялся бой с ВСУ, но врагу удалось прорвать оборону защитников и выдвинуться в сторону Киева. Расстояние от этого населенного пункта до Киева составляет чуть больше 45 километров.

Отметим, ранее российские оккупационные войска, наступающие в сторону столицы Украины из Зоны отчуждения, остановили возле пгт Иванков, где украинской армии пришлось пойти на то, чтобы взорвать мост, тем самым помешав российским войскам продвинуться еще ближе к Киеву.

Так, на данный момент взорван мост на Новоирпенской трассе, мост в Гостомеле по Варшавской трассе, и в Демидове мост через Ирпень. Без передвижения по этих мостах быстрого наступления на Киев не получится.

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