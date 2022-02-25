В Сумскую область продолжает прибывать российская техника - минуя регион, войска идут на Киев

Несмотря на отпор со стороны ВСУ и теробороны в приграничных областях российские оккупационные войска продолжают наступать. Так в Сумской области, которая граничит с Россией, все крупные города взяты в кольцо. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал глава военной администрации Сумщины Дмитрий Живицкий.

Война в Украине. Фото: depositphotos.com

Оккупационные войска окружили города областного значения в Сумской области, установили на въезде в города блокпосты. К гражданскому населению российские военнослужащие пока силу не применяют. Запрета на выезд из городов в пределах области пока нет.

Дмитрий Живицкий отметил, ситуация очень тревожная, потому что через очень много российской военной техники, минуя Сумскую область, направляется на Киев, поскольку задача взять именно столицу Украины.

Отметим, сейчас в Сумской области тяжелая военная техника продвигается на Конотоп из направления Бурыни. Также есть информация, что через границу, которую прорвали российские войска, идет много техники в направлении Сум. Также время от времени в областном центре этой ночью были слышны взрывы. С утра после того, как ВСУ отбили Ахтырку, оккупационные войска вновь попытались взять город под свой контроль. Развернулись жестокие бои.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, почему президент России Владимир Путин решил отомстить администрации Джо Байдена после того, как американские войска позорно оставили Афганистан, а также власти Украины за то, что Киев отказался выполнять Минские соглашения.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!