logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Резников просит украинцев помочь ВСУ: как это может сделать каждый
commentss НОВОСТИ Все новости

Резников просит украинцев помочь ВСУ: как это может сделать каждый

Министр призывает украинцев распространять в соцсетях доказательства преступлений российских войск

сегодня, 12:23 comments1198
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев распространять в соцсети информацию о преступлениях российских войск в Украине. Распростирать видео и фотофакты. При этом Резников обращает внимание, что такую информацию нужно брать исключительно из официальных источников. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Минобороны.

Резников просит украинцев помочь ВСУ: как это может сделать каждый

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Министр также обратился к тем украинцам, которые живут и работают за границей – нужно по максимуму распространять данную информацию о российской агрессии в Украине. Резников призывает всех, кто имеет друзей и родственников в России распространять среди них информацию, чтобы они видели, куда на самом деле президент РФ Путин послал российских военных и какие задачи он им поставил.

Алексей Резников также перечислил официальные ресурсы, с которых можно брать информацию для распространения. Это сайты и страницы в сети Министерства обороны, ВСУ, МВД, Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы.

Глава Минобороны отметил, особенно важно распространять данную информацию среди итальянцев, немцев, а также венгров. Эти страны Резников видимо вспомнил потому что именно они еще сомневаются в том, нужно ли отключать Россию от международной финансовой системы SWIFT за ее открытое нападение на Украину.

Также читайте на портале "Комментарии" сообщает – президент Владимир Зеленский с призывом о помощи экстренно обратился к членам "Бухарестской девятки". Президент просит надавить на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/263956312583495
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!