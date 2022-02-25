Резников просит украинцев помочь ВСУ: как это может сделать каждый

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев распространять в соцсети информацию о преступлениях российских войск в Украине. Распростирать видео и фотофакты. При этом Резников обращает внимание, что такую информацию нужно брать исключительно из официальных источников. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Минобороны.

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Министр также обратился к тем украинцам, которые живут и работают за границей – нужно по максимуму распространять данную информацию о российской агрессии в Украине. Резников призывает всех, кто имеет друзей и родственников в России распространять среди них информацию, чтобы они видели, куда на самом деле президент РФ Путин послал российских военных и какие задачи он им поставил.

Алексей Резников также перечислил официальные ресурсы, с которых можно брать информацию для распространения. Это сайты и страницы в сети Министерства обороны, ВСУ, МВД, Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы.

Глава Минобороны отметил, особенно важно распространять данную информацию среди итальянцев, немцев, а также венгров. Эти страны Резников видимо вспомнил потому что именно они еще сомневаются в том, нужно ли отключать Россию от международной финансовой системы SWIFT за ее открытое нападение на Украину.

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