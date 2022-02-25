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Украинцев призывают вставать на защиту Родины и вступать в терроборону

Командование территориальных сил обратилось к гражданам

сегодня, 09:47
Автор:

Козлова Альбіна
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Как сообщают в пресс-службе Сил территориальной обороны, уже тысячи украинцев присоединились к подразделениям, в центрах комплектования огромные очереди из желающих.

Украинцев призывают вставать на защиту Родины и вступать в терроборону

Подразделения территориальной обороны принимают желающих добровольцев / Facebook

Тарас Тополя, украинский музыкант, солист группы Антитела пришел с командой, чтобы вступить в ряды защитников государства.

"Мы не успели снять все видео с пошаговой инструкцией, по вступлению в ТрО с группой Антитела. Времена диктуют новые условия. Однако мы готовы. Мы вместе. Сопротивление будет оказывать вся Украина", — написал он в Facebook.

Командующего Сил Территориальной обороны ВСУ бригадный генерал Юрий Галушкин обратился с призывом к гражданам вступать в силы территориальной обороны и сопротивляться российским войскам.

"Украинцы! Уже почти сутки мы сдерживаем наступление российских оккупантов. Враг сегодня получил по зубам и его блицкриг не удался. Нам критически важно продержаться эту ночь и последующие дни русско-украинской войны, важно оказывать тотальное сопротивление агрессору, усилить наши Вооруженные Силы Украины. Сегодня от каждого, абсолютно каждого из нас, зависит будущее нашей страны.”, – написал он.

Напомним, что указом президента была объявлена полная мобилизация. Поэтому мужчины должны прийти в военкоматы или непосредственно в воинские части, записываться в ряды Территориальной обороны. Для регистрации требуется паспорт гражданина и идентификационный код.

Известно, что в столицу прибывают подкрепления в виде дополнительных партий оружия и боеприпасов.

Как сообщал портал "Комментарии", в Сумскую область продолжает прибывать российская техника. Оккупационные войска оцепили города областного значения на Сумщине, установили на въезде в города блокпосты. К гражданскому населению российские военнослужащие пока что силу не применяют. Запрета на выезд из городов в пределах области пока нет.



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Источник: https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces
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Обсуждения

пэтя

сегодня, 10:09

как тарифы поднимать нас не спрашивают,как зарплаты себе увеличивают -тоже не спрашивают. так нахрен вы мне сдались?

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