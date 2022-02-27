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Украинские взрывотехники показали коллекцию «подарков» из РФ (видео)

Взрывотехники Национальной полиции Украины собрали коллекцию «подарков» от военных из Российской Федерации

сегодня, 17:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Российские военные продолжают попытки захвата украинских территорий, но наши защитники упорно держат оборону. Взрывотехники Национальной полиции Украины на своем официальном Telegram-канале показали, какие "подарки" от противника уже собрали.

Украинские взрывотехники показали коллекцию «подарков» из РФ (видео)

Взрывотехники изъяли подарки от оккупантов (фото из открытых источников)

Сообщается, что все полицейские Украины стоят на защите государства и безопасности граждан. Несмотря на обстрелы и деятельность вражеских ДРГ, украинские взрывотехники в усиленном режиме обезвреживают и изымают боеприпасы, которыми противник засыпает нашу землю.

Известно, что многие снаряды, выпущенные врагом, не сдетонировали, поэтому несут опасность для жизни граждан. Нужно быть очень внимательными и осторожными. Если на дорогах увидите "презенты" оккупантов, следует позвонить в полицию.


Напомним, заместитель главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Евгений Мойсюк на своей странице в Facebook призвал русских военных сложить оружие и задуматься за что они воюют, поскольку этот их возможность вернуться домой, не потеряв жизнь и свое достоинство.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по состоянию на 27 февраля, за трое суток своей агрессии против Украины, российская армия понесла большие потери. ВСУ уничтожили 27 вражеских самолетов, 26 вертолетов, 706 бронемашин и другую технику, а также ориентировочно 4300 человек личного состава.

Читайте также, подразделения территориальной обороны по всей Украине дают настоящий бойоккупационным войскам, которые продолжают через украино-российскую границу заходить в страну. Количество желающих бороться за нашу независимость было такое большое, что не хватало оружия, шлемов и бронежилетов. 


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