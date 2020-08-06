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Заложник “полтавского террориста”, убитого киллером, уходит из полиции

Виталий Шиян, которого критиковали после спецоперации с Романом Скрипником, рассказал, почему уходит из органов спустя 25 лет службы

6 августа 2020, 11:23 comments623
Автор:

Елена Волкова
Заложник “полтавского террориста”, убитого киллером, уходит из полиции

i.obozrevatel.com

После резонансного дела, когда 23-го июля житель Полтавы Роман Скрипник взял в заложники нескольких копов и угрожал им гранатой, один из них решил уйти из полиции. Виталий Шиян - начальник Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области, который освободил своего коллегу и добровольно стал заложником Скрипника - решил уйти на пенсию в звании полковника. Об этом пишет “УНИАН”. 

Отметим, что после спецоперации, когда террориста искали несколько дней и, в итоге, застрелили снайперы, в СМИ звучала информация о якобы некомпетентности Виталия Шияна в этом деле. Однако в полтавском главке говорят, что, напротив, поблагодарили опытного полковника за работу, а его выход на пенсию с этим делом не связан. 

"Я считаю, что во время спецоперации с "полтавским террористом" я был прав. Я поменялся с подчиненным...", - говорит Шиян, уходя на пенсию по выслуге лет после 25 лет службы в органах.

Напомним, 23 июня общественность всколыхнула новость о еще одном захвате заложников. На этот раз события разворачивались в Полтаве, где 32-летний местный житель Роман Скрипник, пытаясь сбежать от копов после угона авто, достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского. Вскоре произошел обмен: первого заложника Скрипник отпустил, а вместо него взял полковника Виталия Шияна и уехал с ним на полицейском ВАЗ-2115 в направлении Киева.

Единственным требованием захватчика было освобождение его от уголовной ответственности. Скрипник был неоднократно судим за торговлю наркотиками, мошенничество, кражи и прочие преступления и очень не хотел попасть за решетку снова. Впрочем, в полиции сразу заявили, что его требования невыполнимы - переговоры вел сам заложник Виталий Шиян. В итоге преступник отпустил полковника, а сам скрылся в лесу еще несколько суток. На его след вышли правоохранители, и Скрипник вновь захватил заложника. Парня пришлось ликвидировать киллерам, после чего он взорвался на собственной гранате.



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