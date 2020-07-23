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Главная Новости Общество происшествия Полтавский террорист с гранатой отпустил заложника, в области - массовая проверка авто
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Полтавский террорист с гранатой отпустил заложника, в области - массовая проверка авто

Согласно последней информации, террорист Роман Скрипник подался в бега в Решетиловском районе

сегодня, 16:09
Автор:

Елена Волкова
Полтавский террорист с гранатой отпустил заложника, в области - массовая проверка авто

Террорист Роман Скрипник отпустил заложника Виталий Шияна, которого захватил в Полтаве. Как передает “Суспильне”, преступник скрылся в лесу Решетиловского района Полтавской области.

Согласно последней информации, сейчас копы прочесывают лес и проверяют все автомобили, которые движутся по направлению из Больших Сорочинцев в сторону Миргорода.

Напомним, преступника преследовали копы по подозрению в угоне авто, однако на ул. Остапа Вишни он достал гранату РГД-5, угрожая взорвать сначала себя, затем - взятого в заложники правоохранителя. Вскоре захватчик выдвинул первое требование - автомобиль для того, чтобы скрыться. Полковник Виталий Шиян предложил себя в обмен на другого правоохранителя, и, будучи в заложниках, уехал на служебном ВАЗ вместе с похитителем.

Роман Скрипник - житель Полтавы, работает слесарем на предприятии, возле которого его и пытались задержать за угон авто. 32-летний мужчина уже был судим за торговлю наркотиками, кражи и мошенничество и, вероятно, не хочет получить второй срок. По неподтвер


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