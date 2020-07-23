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Стало известно имя полтавского террориста и его единственное требование

32-летний похититель из Полтавы сейчас едет по проселочным дорогам в сторону Киева

сегодня, 13:04 comments504
Автор:

Елена Волкова
Стало известно имя полтавского террориста и его единственное требование

Источники в правоохранительных органах назвали имя полтавского террориста, как уже называют в Сети захватчика с гранатой, который сейчас движется в сторону Киева. Мужчину зовут Роман Скрипник, он 1988 года рождения и ранее  был судим за хранение и сбыт наркотиков. Также СМИ пишут о том, что он якобы воевал в АТО.

По информации источников, известно, что сейчас ВАЗ со Скрипником и заложником находится в Решетиловском районе Полтавской области и движется по проселочным дорогам. За ним следуют полицейские авто. Неподалеку находится трасса на Киев. Его единственное требование - не сажать его в тюрьму.

На фото - полицейский Виталий Шиян, который добровольно стал заложником, чтобы освободить своего коллегу. 


Ранее мы сообщали, что полтавские правоохранители ведут переговоры с преступником. Копы говорят, что четких требований у него пока нет, и сейчас они пытаются договориться с захватчиком об освобождении полковника полиции Виталия Шияна.

Известно, что преступника преследовали копы по подозрению в угоне авто, однако на ул. Остапа Вишни он достал гранату РГД-5, угрожая взорвать сначала себя, затем - взятого в заложники правоохранителя. Вскоре захватчик выдвинул первое требование - автомобиль для того, чтобы скрыться. Полковник Виталий Шиян предложил себя в обмен на другого правоохранителя, и, будучи в заложниках, уехал на служебном ВАЗ вместе с похитителем.


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