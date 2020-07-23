Полтавский захватчик с гранатой и заложником едет в сторону Киева

Полтавские правоохранители ведут переговоры с преступником, который вместе с заложником сейчас движется на полицейском ВАЗ-2115 (“Богдан”) в сторону Киева. Правоохранители говорят, что четких требований у захватчика пока нет, и сейчас они пытаются договориться с преступником об освобождении полковника полиции Виталия Шияна.

Известно, что преступника преследовали копы по подозрению в угоне авто, однако на ул. Остапа Вишни он достал гранату РГД-5, угрожая взорвать сначала себя, затем - взятого в заложники правоохранителя. Вскоре захватчик выдвинул первое требование - автомобиль для того, чтобы скрыться. Полковник Виталий Шиян предложил себя в обмен на другого правоохранителя, и, будучи в заложниках, уехал на служебном ВАЗ вместе с похитителем.

Копы говорят, что авто движется в сторону Киева, его сопровождают машины полицейских. Продолжается спецоперация “Гром”.

Напомним, в Полтаве мужчина угрожает взорвать гранату посреди улицы. Снаряд он достал возле Административного суда, когда его попытались задержать правоохранители. Спецоперацию "Гром" развернули после попытки задержать подозреваемого в деле об угоне автомобиля. На улице Остапа Вишни мужчина достал снаряд и угрожал взорвать его, если к нему кто-либо приблизится. Предположительно, это граната РГД-5.

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