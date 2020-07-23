В Полтаве мужчина с гранатой схватил заложника (фото, видео)

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Елена Волкова
В Полтаве продолжается спецоперация “Гром”. Преступник с гранатой взял в заложники полицейского и угрожал взорвать его. В результате переговоров преступник обменял копа на другого заложника - полковника полиции Виталия Шияна, вместе с которым уехал на полицейском авто ВАЗ-2111 в направлении выезда из города. Есть информация о том, что он движется в сторону Киева.
Сейчас в Полтаве проходит спецоперация “Гром”, а копы просят местных жителей быть очень аккуратными и не приближаться к эпицентру событий. Подробности читайте на нашем сайте позже.
Напомним, в Полтаве мужчина угрожает взорвать гранату посреди улицы. Снаряд он достал около Административного суда, когда его попытались задержать правоохранители. Спецоперацию "Гром" развернули после попытки задержать подозреваемого в деле об угоне автомобиля. На улице Остапа Вишни мужчина достал снаряд и угрожает взорвать его, если к нему кто-либо приблизится. Предположительно, это граната РГД-5.
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