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Мужчина угрожает взорвать гранату около суда в Полтаве

Мужчина угрожает взорвать гранату, если его попытаются задержать полицейские

сегодня, 11:09
Автор:

Виолетта Комаровская
Мужчина угрожает взорвать гранату около суда в Полтаве

Фото: ГУ НП в Полтавской области

В Полтаве мужчина угрожает взорвать гранату посреди улицы. Снаряд он достал около Административного суда, когда его попытались задержать правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе полтавской полиции. 

Спецоперацию "Гром" развернули после попытки задержать подозреваемого в деле об угоне автомобиля. На улице Остапа Вишни мужчина достал снаряд и угрожает взорвать его, если к нему кто-либо приблизится. Предположительно, это граната РГД-5.

Правоохранители пока не пытались схватить подозреваемого силой. С ним ведут переговоры, мужчину полицейские просят сдаться добровольно. На место происшествия также выехали саперы. 

Полтавские полицейские обратились также к жителям города.

"Мы просим водителей, а также всех граждан быть сейчас очень осторожными. Территорию, где проходит спецоперация, лучше обходить и объезжать стороной. Вам необходимо находится как можно дальше от эпицентра событий. Это нужно для обеспечения вашей личной безопасности", - отметили в пресс-службе полиции.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Луцке накануне террорист захватил автобус с заложниками. Освободить людей удалось лишь через 12 часов.


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