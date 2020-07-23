Выполнить требования полтавского террориста копы не смогут (фото)

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов заявил, что полицейские готовы к разному развитию событий в деле полтавского террориста, в том числе - силовому. Выполнить требования террориста - освободить от уголовной отвественности - копы не могут. Известно, что переговоры ведет сам начальник уголовного розыска Полтавской области Виталий Шиян, который находится в заложниках.

Согласно последней информации, Роман Скрипник - житель Полтавы, работает слесарем на предприятии, возле которого его и пытались задержать за угон авто. 32-летний мужчина уже был судим за торговлю наркотиками, кражи и мошенничество и, вероятно, не хочет получить второй срок. По неподтвержденной информации, Скрипник лечился в психиатрической больнице.

Сейчас полтавский террорист вместе с заложником и гранатой РГД-5 едет на ВАЗ-2115 по проселочным дорогам Решетиловского района. В полиции говорят, что угрозы для автомобилистов нет. Губернатор Полтавской области говорит, что в Киев авто с террористом не пустят.

На фото - Роман Скрипник (в куртке)



Напомним, преступника преследовали копы по подозрению в угоне авто, однако на ул. Остапа Вишни он достал гранату РГД-5, угрожая взорвать сначала себя, затем - взятого в заложники правоохранителя. Вскоре захватчик выдвинул первое требование - автомобиль для того, чтобы скрыться. Полковник Виталий Шиян предложил себя в обмен на другого правоохранителя, и, будучи в заложниках, уехал на служебном ВАЗ вместе с похитителем.



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