За информацию о полтавском террористе украинцам заплатят деньги

Правоохранители обещают финансовое вознаграждение тем, кто поможет поймать полтавского террориста Романа Скрипника. Как сообщает APnews со ссылкой на пресс-офицера Национальной полиции в Полтавской области Романа Гришина, сейчас они утверждают размер финансового вознаграждения за информацию, которая поможет копам поймать преступника.

Известно, что Скрипник скрывается в полях и лесах Полтавской области. Ищут его с помощью тепловизоров, авиации и кинологов. 32-летний мужчина уже объявлен в розыск, а ориентировки на него все отделения полиции получат с минуты на минуту. Информации о том, вооружен ли Скрипник, у полицейских нет.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что вчера утром общественность всколыхнула новость о еще одном захвате заложников. На этот раз события разворачивались в Полтаве, где 32-летний местный житель Роман Скрипник, пытаясь сбежать от копов после угона авто, достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского. Вскоре произошел обмен: первого заложника Скрипник отпустил, а вместо него взял полковника Виталия Шияна и уехал с ним на полицейском ВАЗ-2115 в направлении Киева.

Единственным требованием захватчика было освобождение его от уголовной ответственности. Скрипник был неоднократно судим за торговлю наркотиками, мошенничество, кражи и прочие преступления и очень не хотел попасть за решетку снова. Впрочем, в полиции сразу заявили, что его требования невыполнимы - переговоры вел сам заложник Виталий Шиян. По состоянию на 15:00 преступник отпустил полковника, а сам скрылся в лесу Решетиловского района.



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