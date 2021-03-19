«Взгляд с Банковой»: чем не угодила Мендель-ведущая и чего ждать от шоу дальше

Транслирующий на временно неподконтрольные территории Украины (ОРДЛО и Крым) телеканал "Дом", который раньше анонсировал авторское телешоу пресс-секретаря президента Зеленского "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", заявил, что она не будет ведущей. Программу переименуют во "Взгляд с Банковой", там будут разные спикеры. Включая Мендель, пилотный выпуск с которой вышел 15 марта на YouTube и был проанализирован экспертами для портала "Комментарии". Сейчас же специалисты попытались объяснить, почему было принято решение не затачивать проект под Мендель, и чего ждать от шоу дальше.

Мендель покинула пост телеведущей. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Превращать пресс-секретаря президента в телезвезду было неразумно

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что на Банковой поняли: идея с тем, чтобы делать программу с пресс-секретарем президента, которая должна быть голосом главы государства, — не верное решение.

"Потому решили сделать проект, где будет голос Банковой в целом, — поясняет эксперт. — И приглашать туда разных людей, причастных к выработке разных решений, в том числе играющих важную роль для Донбасса. Не ограничиваться пресс-секретарем президента, превращать которую в телезвезду было, действительно, не совсем разумно"

По мнению Константина Бондаренко, программа будет продолжаться, а сам канал "Дом", на который выделяются серьезные средства, становится в какой-то мере рупором Банковой.

"Такая программа, с моей точки зрения, нужна не на канале "Дом", а на одном из национальных. Власть должна иметь право на озвучивание официальной позиции. Как должна и спокойно воспринимать критику в свой адрес на других каналах, — отмечает руководитель Фонда "Украинская политика". — При этом нужно понимать, что подобный проект — абсолютная пропаганда. Впрочем, тут никто и не претендует на объективность. Само название программы — "Взгляд с Банковой" — говорит о том, чьи именно взгляды будут преподносить зрителю".

На Банковой решили подстраховаться

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес считает, что происходит трансформация телеканала "Дом", который был основан в марте прошлого года.

"Канал для жителей неподконтрольных территорий, но с месседжами с нашей стороны, появился с огромным опозданием. Такой нужен был с начала конфликта. А сейчас он вряд ли способен серьезно повлиять на умы граждан. К тому же, он собрал много критики, в том числе за то, что там работали люди, не имеющие отношения к Донбассу, к Крыму. В итоге шеф-редактором стал известный журналист родом из Донецка Алексей Мацука. Изменения чувствуются. И появление шоу Мендель — флагманский, революционный продукт. Когда власти нечем похвалиться касательно мирного урегулирования на Донбассе, нужно показывать хотя бы телешоу. Понятно, что будут сильные спикеры, что будут вкладываться ресурсы в дальнейшее развитие канала в целом и данного проекта в частности. Но, повторюсь, есть скепсис касательно востребованности такого продукта на неподконтрольной территории. Информационная политика не может жить в отрыве от реальной жизни. А в реалии у нас — заблокированные переговоры, закрытые КПВВ и опасения по поводу возобновления полномасштабных боевых действий", — подчеркивает Энрике Менендес.

По его мнению, то, что Мендель решили не делать постоянной ведущей шоу, как анонсировалось изначально, связано с тем, что у пресс-секретаря президента много задач. Телевидение же требует ритмичности.

"Шоу должно продолжаться, выходить более-менее регулярно. А делать всё в записи не представляется возможным, потому что шоу предусматривает и формат онлайн-общения. Потому, — отмечает эксперт, — решили подстраховаться и подтягивать других спикеров. Разложить, скажем так, яйца в разные корзины".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как анонсировался "Взгляд с Банковой" и почему были все причины считать его авторским шоу именно Юлии Мендель.

Также на портале удастся узнать, почему, по мнению Мендель, Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы Офиса президента.

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