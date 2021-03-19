«Взгляд с Банковой»: чем не угодила Мендель-ведущая и чего ждать от шоу дальше

Язык
Coinspot 19.03.2021
BTC/USD
58786.13
ETH/USD
1814.08
LTC/USD
203.23
НБУ 19.03.2021
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
33.20
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Транслирующий на временно неподконтрольные территории Украины (ОРДЛО и Крым) телеканал "Дом", который раньше анонсировал авторское телешоу пресс-секретаря президента Зеленского "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", заявил, что она не будет ведущей. Программу переименуют во "Взгляд с Банковой", там будут разные спикеры. Включая Мендель, пилотный выпуск с которой вышел 15 марта на YouTube и был проанализирован экспертами для портала "Комментарии". Сейчас же специалисты попытались объяснить, почему было принято решение не затачивать проект под Мендель, и чего ждать от шоу дальше.
Мендель покинула пост телеведущей. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Руководитель Фонда "Украинская политика"
Константин Бондаренко считает, что на Банковой поняли: идея с тем, чтобы делать
программу с пресс-секретарем президента, которая должна быть голосом главы
государства, —
не верное решение.
"Потому решили сделать проект, где будет голос
Банковой в целом, — поясняет эксперт. — И приглашать туда разных людей, причастных к выработке разных решений,
в том числе играющих важную роль для Донбасса. Не ограничиваться
пресс-секретарем президента, превращать которую в телезвезду было, действительно, не
совсем разумно"
По мнению Константина Бондаренко, программа
будет продолжаться, а сам канал "Дом", на который выделяются серьезные
средства, становится в какой-то мере рупором Банковой.
"Такая программа, с моей точки зрения, нужна
не на канале "Дом", а на одном из национальных. Власть должна иметь право на
озвучивание официальной позиции. Как должна и спокойно воспринимать критику в
свой адрес на других каналах, — отмечает руководитель Фонда "Украинская политика". — При этом нужно понимать,
что подобный проект — абсолютная пропаганда. Впрочем, тут никто и не претендует на
объективность. Само название программы — "Взгляд с Банковой" — говорит о том, чьи именно взгляды будут преподносить
зрителю".
Глава правления Аналитического центра "Донбасский
институт региональной политики" Энрике Менендес считает, что происходит
трансформация телеканала "Дом", который был основан в марте прошлого года.
"Канал для жителей неподконтрольных
территорий, но с месседжами с нашей стороны, появился с огромным опозданием.
Такой нужен был с начала конфликта. А сейчас он вряд ли способен серьезно
повлиять на умы граждан. К тому же, он собрал много критики, в том числе за то,
что там работали люди, не имеющие отношения к Донбассу, к Крыму. В итоге
шеф-редактором стал известный журналист родом из Донецка Алексей Мацука.
Изменения чувствуются. И появление шоу Мендель — флагманский, революционный
продукт. Когда власти нечем похвалиться касательно мирного урегулирования на
Донбассе, нужно показывать хотя бы телешоу. Понятно, что будут сильные спикеры,
что будут вкладываться ресурсы в дальнейшее развитие канала в целом и данного
проекта в частности. Но, повторюсь, есть скепсис касательно востребованности
такого продукта на неподконтрольной территории. Информационная политика не
может жить в отрыве от реальной жизни. А в реалии у нас — заблокированные
переговоры, закрытые КПВВ и опасения по поводу возобновления полномасштабных
боевых действий", — подчеркивает Энрике Менендес.
По его мнению, то, что Мендель решили не
делать постоянной ведущей шоу, как анонсировалось изначально, связано с тем,
что у пресс-секретаря президента много задач. Телевидение же требует
ритмичности.
"Шоу должно продолжаться, выходить более-менее
регулярно. А делать всё в записи не представляется возможным, потому что шоу
предусматривает и формат онлайн-общения. Потому, — отмечает эксперт, — решили
подстраховаться и подтягивать других спикеров. Разложить, скажем так, яйца в
разные корзины".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как анонсировался "Взгляд с Банковой" и почему были все причины считать его авторским шоу именно Юлии Мендель.
Также на портале удастся узнать, почему, по мнению Мендель, Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы Офиса президента.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости