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Мендель не будет ведущей шоу "Взгляд с Банковой": причина

Мендель стала пионером шоу, но в следующих эпизодах серии программ "запланировано появление других стейкхолдеров

сегодня, 02:13
Автор:

Ольга Чародий

Телеканал "Дом", который ране анонсировал авторское телешоу пресс-секретаря президента Зеленского "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", заявил, что она не будет ведущей. Об этом говорится в заявлении канала. Однако пресс-секретаря главы государства продолжит появляться в выпусках шоу, однако для участия будут привлекать и других спикеров.

Мендель не будет ведущей шоу "Взгляд с Банковой": причина

Юлия Мендель (фото из открытых источников)

"В следующих эпизодах серии программ "Взгляд с Банковой" запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашенных гостей или экспертов", – говорится в заявлении.

Представители канала извинились, что ввели в заблуждение зрителей.

"Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков наших социальных сетей по поводу участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале. Извиняемся за то, что сразу не внесли ясность по этому вопросу",  — говорится в сообщении.

 Напомним, руководитель аналитического отдела в Центре контент-анализа, медиаэксперт Сергей Стуканов обращает внимание, что первый выпуск программы Юлии Мендель "Взгляд с Банковой" был посвящен коммуникации с жителями оккупированных территорий. "Избранные темы — противодействие дезинформации, инфраструктурное развитие территорий, прилегающих к линии разграничения, — являются, несомненно, актуальными для ОРДЛО. Если акцент на общении с жителями оккупированных территорий сохранится, то идею программы можно считать полезной", — отмечает эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что Мендель поделилась секретом успеха. Подробнее о том, как стать пресс-секретарем президента — в нашем материале.



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Источник: https://kanaldom.tv/press-reliz-gp-mpiu-po-povodu-zapuska-novogo-kontenta/?fbclid=IwAR3uIYEcGLUHJO9HdfeIOPRjhm-md5SzzIHgWRqKmH4CW7T82TgSGzHkkNc
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