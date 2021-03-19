Мендель не будет ведущей шоу "Взгляд с Банковой": причина

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Телеканал "Дом", который ране анонсировал авторское телешоу пресс-секретаря президента Зеленского "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", заявил, что она не будет ведущей. Об этом говорится в заявлении канала. Однако пресс-секретаря главы государства продолжит появляться в выпусках шоу, однако для участия будут привлекать и других спикеров.
Юлия Мендель (фото из открытых источников)
Представители канала извинились, что ввели в заблуждение
зрителей.
Напомним, руководитель аналитического отдела в Центре контент-анализа, медиаэксперт Сергей Стуканов обращает внимание, что первый выпуск программы Юлии Мендель "Взгляд с Банковой" был посвящен коммуникации с жителями оккупированных территорий. "Избранные темы — противодействие дезинформации, инфраструктурное развитие территорий, прилегающих к линии разграничения, — являются, несомненно, актуальными для ОРДЛО. Если акцент на общении с жителями оккупированных территорий сохранится, то идею программы можно считать полезной", — отмечает эксперт.Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что Мендель поделилась секретом успеха. Подробнее о том, как стать пресс-секретарем президента — в нашем материале.
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