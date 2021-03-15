Из пресс-секретаря в ведущие: Мендель запускает собственное телешоу — подробности

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МЕНЮ
Вечканова Елена
В украинском
новостном бизнесе увеличилось количество именитых телеведущих. О запуске
собственного телешоу заявила нынешний пресс-секретарь президента Владимира
Зеленского Юлия Мендель.
Юлия Мендель станет телеведущей. Фото из открытых источников
По информации,
предоставленной телеканалом "ДОМ", на котором новоиспеченная телеведущая и
появится, программа будет называться "Взгляд с Банковой". Украинцы, которые по воле
случая остались проживать в Крыму или на оккупированных территориях Донбасса, смогут
узнать об решениях нынешней власти практически "из первых уст".
Юлия Мендель собирается
рассказывать об актуальной для Украине повестке дня, прогнозировать развитие ситуации,
а также делать личные выводы из происходящего. Помимо этого планируется, что
желающие жители оккупированных территорий смогут связаться с представителями
телеканала "ДОМ", дабы задать пресс-секретарю президента интересующий их
вопрос. Обещают, что Мендель обязательно ответит на все, что важно украинским
гражданам.
Первый, пробный
выпуск "Взгляда с Банковой" состоится сегодня, в 19:30, на YouTube-аккаунте телеканала "ДОМ". Сообщается,
что изначально Мендель будет говорить о фейках, дезинформации и том, как
украинцы по обе стороны линии разграничения пользуются соцуслугами.
Полноценный
телевизионный выпуск планируется на ближайшее воскресенье — 21 марта.
Кроме "ДОМа", шоу
будет транслировать и телеканал UATV. По предварительной информации, программа планируется русскоязычной.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что Мендель поделилась секретом успеха. Как стать пресс-секретарем президента, можно узнать в нашем материале.
Также на портале найдется информация о том, какую роль Юлия Мендель играет в жизни Владимира Зеленского.
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