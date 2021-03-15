Из пресс-секретаря в ведущие: Мендель запускает собственное телешоу — подробности

В украинском новостном бизнесе увеличилось количество именитых телеведущих. О запуске собственного телешоу заявила нынешний пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.



Юлия Мендель станет телеведущей. Фото из открытых источников

По информации, предоставленной телеканалом "ДОМ", на котором новоиспеченная телеведущая и появится, программа будет называться "Взгляд с Банковой". Украинцы, которые по воле случая остались проживать в Крыму или на оккупированных территориях Донбасса, смогут узнать об решениях нынешней власти практически "из первых уст".

Юлия Мендель собирается рассказывать об актуальной для Украине повестке дня, прогнозировать развитие ситуации, а также делать личные выводы из происходящего. Помимо этого планируется, что желающие жители оккупированных территорий смогут связаться с представителями телеканала "ДОМ", дабы задать пресс-секретарю президента интересующий их вопрос. Обещают, что Мендель обязательно ответит на все, что важно украинским гражданам.

"Не устаем общаться с вами. А особенно — с украинцами, которые оказались за контактной линией на Донбассе и в Крыму", — анонсируя программу, отметила Юлия Мендель.

Первый, пробный выпуск "Взгляда с Банковой" состоится сегодня, в 19:30, на YouTube-аккаунте телеканала "ДОМ". Сообщается, что изначально Мендель будет говорить о фейках, дезинформации и том, как украинцы по обе стороны линии разграничения пользуются соцуслугами.

Полноценный телевизионный выпуск планируется на ближайшее воскресенье — 21 марта.

Кроме "ДОМа", шоу будет транслировать и телеканал UATV. По предварительной информации, программа планируется русскоязычной.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что Мендель поделилась секретом успеха. Как стать пресс-секретарем президента, можно узнать в нашем материале.

Также на портале найдется информация о том, какую роль Юлия Мендель играет в жизни Владимира Зеленского.

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